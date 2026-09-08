Rayneo, un assistant IA devant les yeux

Traduire une conversation en temps réel, suivre une présentation sans regarder ses notes ou transformer une chambre d’hôtel en salle de cinéma : avec les RayNeo iO Smart Glasses et la nouvelle gamme GT, les lunettes connectées commencent enfin à trouver leur place dans le quotidien.

RayNeo, spécialiste mondial des lunettes de réalité augmentée, dévoile deux nouvelles gammes pensées pour accompagner deux moments essentiels de la journée : travailler et se divertir. Les RayNeo iO Smart Glasses affichent discrètement des informations utiles dans le champ de vision, qu’il s’agisse de la traduction d’une conversation, du texte d’une présentation ou des points importants d’une réunion. Les RayNeo GT et GT Max transforment quant à elles un smartphone, un ordinateur ou une console compatible en écran privé pouvant atteindre 307 pouces. Deux propositions très différentes, mais une même ambition : rendre la technologie plus naturelle, plus mobile et moins dépendante du smartphone.

Traduction en temps réel, transcription, assistant IA ou encore téléprompteur : les iO accompagnent aussi bien une conversation à l’étranger qu’une réunion ou une prise de parole. Reposant sur la technologie Timekettle BabelOS 3.0, leur outil de traduction prend en charge 55 langues et 109 accents, avec un temps de latence annoncé d’environ une seconde. Pendant une présentation, le texte défile automatiquement au rythme de la voix, permettant de conserver un contact visuel avec son public sans consulter ses notes. Fonctionnant discrètement en arrière-plan et avec une faible consommation d’énergie, l’Ambient AI Life Log prend en compte le contexte des conversations et les éléments du calendrier. Après une réunion, il identifie les actions à mener et suggère leur ajout au calendrier, que l’utilisateur peut confirmer d’un simple mouvement de tête. Les principales fonctionnalités sont alimentées par RayNeo AI et Gemini 3.1 Flash Lite. Un abonnement Multi-Model AI proposé en option permet également de choisir, depuis l’application compagnon, entre plusieurs modèles majeurs, dont ChatGPT 5.1, Gemini 2.5 Pro, Claude et DeepSeek. Pour mieux capter la voix dans les environnements bruyants, les iO associent quatre microphones à un capteur détectant les vibrations vocales. Une molette située sur la branche permet de contrôler les fonctions et un voyant s’allume lorsque les microphones ou les outils de traduction sont actifs.

Inspirées de lunettes classiques et pesant seulement 33 grammes, les RayNeo iO Smart Glasses bénéficient d’une répartition équilibrée du poids entre l’avant et l’arrière de la monture. Elles affichent les informations directement dans le champ de vision, tout en laissant l’utilisateur pleinement conscient de ce qui l’entoure. Le contenu reste par ailleurs invisible pour les personnes situées à proximité.