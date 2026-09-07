Ce coffret Rolex Daytona « Quatre Saisons » pourrait regrouper les Daytona les plus exclusives jamais fabriquées – et elles sont vendues pour la bonne cause

Quatre modèles uniques de Rolex Daytona sont mis aux enchères au profit de la fondation de Roger Federer et du projet de réensauvagement de Leonardo DiCaprio.



Rolex a dévoilé quatre montres Cosmograph Daytona uniques en leur genre, et elles seront vendues aux enchères plus tard ce mois-ci.

Les montres seront vendues par la maison Phillips à Londres le 28 septembre 2026, et les bénéfices seront partagés entre deux organisations caritatives : la Fondation Federer et Re:wild.

La Fondation Federer, comme son nom l’indique, a été créée par la légende du tennis Roger Federer et se concentre sur l’éducation de la petite enfance en Afrique australe et en Suisse. Re:wild, cofondée par Leonardo DiCaprio, œuvre pour la protection des écosystèmes sauvages à travers le monde.

Il s’agit sans doute des deux ambassadeurs les plus éminents de Rolex, et les missions de ces deux organisations – soutenir les générations futures et protéger la nature – résonnent directement avec la vision de Rolex pour une planète plus durable.

« La véritable excellence ne se mesure pas seulement à la qualité de nos produits, mais aussi à l’impact positif que nous pouvons avoir sur le monde », déclare Jean-Frédéric Dufour, PDG de Rolex.

Les premiers murmures concernant ce coffret « Quatre Saisons » ont commencé à circuler lors du salon Watches and Wonders plus tôt cette année. Le coffret était à l’origine destiné à un unique collectionneur pour un prix d’environ 4 millions de francs suisses.

Désormais, les quatre montres ont été séparées et sont vendues individuellement.

Côté design, ces pièces sont bien loin des garde-temps sobriés auxquels Rolex nous a habitués. Chaque Daytona représente une saison, en utilisant un mélange différent de couleurs, de pierres précieuses et de finitions.



Printemps (Spring)

La déclinaison « Printemps » est réalisée en or blanc 18 carats, avec 54 diamants taille brillant sur les cornes et le protège-couronne. La lunette arbore 36 saphiers violets taille trapèze, et le cadran est taillé dans de la chrysoprase avec des compteurs en lépidolite. Les index utilisent des saphiers violets taille baguette et carrée. C’est frais, pastel et très élégant.



Été (Summer)

La « Été » est façonnée en or Everose 18 carats et remplace les pierres de la lunette par 36 saphiers roses taille trapèze. Le cadran est en turquoise, avec des compteurs taillés dans le cœur d’un rubis. Les index répètent le saphir rose de la lunette. C’est la montre la plus audacieuse et la plus chaleureuse des quatre.



Automne (Autumn)

L’« Automne » est peut-être ma montre préférée parmi les quatre. Elle est déclinée en or jaune 18 carats, avec une lunette sertie de 36 tourmalines vertes taille trapèze. Le cadran est en mookaïte, associé à des compteurs en chrysoprase, et les index font à nouveau appel à la tourmaline verte. C’est minéral et lumineux, exactement ce que doit être une montre « automne ».



Hiver (Winter)

Enfin, la « Hiver » est logée dans un boîtier en platine 950 avec un dégradé sur la lunette qui passe du bleu au fuchsia sur 36 saphiers taille trapèze. Le cadran est en opale bleue avec des compteurs en lapis-lazuli, et les index passent aux diamants au lieu des pierres de couleur. C’est la plus fraîche et, selon moi, la plus intéressante du lot.

L’exclusivité de ces pièces, combinée à l’engagement caritatif, va les rendre incroyablement convoitées par les collectionneurs. Les enchères risquent d’être particulièrement féroces. Aucune estimation individuelle des lots n’a encore été confirmée. La vente aura lieu à Londres le lundi 28 septembre 2026, sous le marteau de la maison Phillips.