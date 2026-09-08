Philips lance ReAura, un nouveau masque LED pensé comme un rituel beauté

Philips, leader mondial des technologies de santé, lance aujourd’hui Philips ReAura, un masque LED premium.

Confortable et facile à utiliser à domicile, il propose des séances de seulement 10 minutes. Sa technologie LED, dont les bénéfices ont été évalués cliniquement, aide à réduire visiblement l’apparence des rides et ridules, pour une peau à l’apparence plus jeune.

Grâce à son design modulable 3-en-1, le masque LED Philips ReAura peut être utilisé sur l’ensemble du visage, ou séparément sur le contour des yeux et le cou, afin d’adapter chaque séance aux zones que l’on souhaite cibler. Léger et flexible, il épouse confortablement les différentes morphologies de visage. Ses coussinets souples assurent également un contact délicat autour des yeux.



Ce masque LED Philips ReAura est disponible sur www.philips.com et en exclusivité sur Amazon, pour 399,99 €. « Nos recherches montrent que les consommateurs recherchent des soins à la fois efficaces et simples à intégrer à leur quotidien. Avec le masque LED Philips ReAura, nous avons voulu mettre notre expertise en matière de technologies beauté au service d’une solution complète et facile à utiliser. Son design flexible 3-en-1 permet de bénéficier de la technologie LED au sein d’un véritable rituel de soin, pensé pour s’adapter facilement aux habitudes de chacun. » Aymen Mnif, Ventures and Haircare Leader, Philips.



Le masque LED Philips ReAura utilise différentes longueurs d’onde de lumière rouge, bleue et proche infrarouge pour aider à réduire visiblement l’apparence des rides, ridules, imperfections et rougeurs. Il propose trois modes ciblés, adaptés aux différents besoins de la peau : Age Care, Blemish Care et Daily Glow. Le mode Age Care combine les lumières rouge et proche infrarouge (630 nm et 830 nm) pour aider à réduire visiblement l’apparence des rides et ridules. Le mode Blemish Care associe les lumières bleue et rouge (415 nm et 630 nm) pour aider à réduire visiblement l’apparence des imperfections et des rougeurs. Enfin, le mode Daily Glow combine les trois longueurs d’onde – bleue, rouge et proche infrarouge – pour contribuer à préserver un teint éclatant et une peau d’apparence saine.



Léger, flexible et facile à transporter, le masque LED Philips ReAura a été conçu pour favoriser une utilisation régulière, à la maison comme en déplacement. Avec jusqu’à 8 séances par charge et des sessions de seulement 10 minutes, il peut être utilisé lors d’un moment de détente, pendant d’autres activités ou en voyage. Une utilisation simple et flexible, pensée pour faciliter l’adoption d’une routine régulière et contribuer à révéler une peau visiblement plus jeune.

