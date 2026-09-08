tado° présente le nouveau Smart Thermostat X (2e génération), son thermostat le plus fin et le plus intuitif à ce jour

Le nouveau Smart Thermostat X (2e génération) allie un design élégant, un contrôle intuitif et une automatisation intelligente. De nouvelles fonctionnalités logicielles aident les foyers à économiser encore plus grâce à AI Assist, à l’équilibrage hydraulique certifié et à Multi Home.



15 ans après avoir lancé le premier thermostat intelligent d’Europe, tado° dévoile aujourd’hui le Smart Thermostat X (2e génération). Ce lancement constitue l’expression la plus aboutie à ce jour de la vision de tado° : simplifier le quotidien de ses clients au sein de leur foyer.

Avec seulement 17,8 mm d’épaisseur, cette deuxième génération est le thermostat intelligent le plus fin du marché, deux fois plus fin que la plupart des appareils comparables. Il arbore une élégante finition blanc mat, un écran LED minimaliste ainsi qu’une nouvelle interface tactile circulaire permettant un contrôle intuitif directement depuis l’appareil.

Un nouveau bouton situé sur la partie supérieure permet d’accéder plus rapidement aux commandes utilisées au quotidien, tandis que l’expérience utilisateur améliorée s’appuie sur les fonctionnalités déjà proposées par la gamme tado° X, notamment la compatibilité avec Matter et Thread. Ce bouton peut être configuré individuellement, par exemple pour afficher le taux d’humidité ou activer rapidement le chauffage.

Pour réduire l’entretien, cette deuxième génération est dotée d’une batterie rechargeable via un port USB-C, offrant plus d’un an d’autonomie sur une seule charge, éliminant ainsi le remplacement régulier des piles jetables. L’installation a également été simplifiée et une configuration guidée a été intégrée à l’application tado°. La 2e génération est compatible avec les chaudières, les pompes à chaleur et les systèmes de chauffage au sol.

À ce jour, tado° a aidé plus d’un million de foyers à réduire leur consommation d’énergie et leurs factures de chauffage. Aujourd’hui, les clients économisent en moyenne 22 % sur leurs coûts de chauffage grâce à tado°. Le Smart Thermostat X (2e génération) capitalise sur ce succès en rendant ces économies encore plus faciles à réaliser grâce à un matériel et un logiciel perfectionnés.

Maximiser l’efficacité grâce à des logiciels intelligents

AI Assist a été développé afin d’aider les utilisateurs à économiser davantage d’énergie. Disponible sous la forme d’une option payante à 3,99 € par mois ou 29,99 € par an, AI Assist utilise l’intelligence artificielle pour optimiser automatiquement le chauffage en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques propres à chaque logement. Des fonctionnalités telles que la géolocalisation, la détection de fenêtre ouverte, le chauffage adaptatif et le préchauffage avant l’arrivée fonctionnent en arrière-plan afin de maximiser le confort tout en réduisant la consommation d’énergie.

Utilisé conjointement avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes X de tado°, l’Équilibrage hydraulique améliore encore l’efficacité en optimisant intelligemment le système de chauffage, permettant ainsi aux foyers de réduire leur consommation énergétique et de réaliser des économies supplémentaires.

Depuis 2011, tado° a permis à ses clients d’économiser plusieurs centaines d’euros chaque année sur leurs factures de chauffage. C’est pourquoi chaque produit tado° X est accompagné de l’Engagement Économie d’Énergie : si les clients ne sont pas satisfaits des économies réalisées sur leur chauffage au cours des 12 premiers mois, ils seront remboursés.

Multi Home : Gérer plusieurs logements avec un seul compte

Dès aujourd’hui, tado° rend également disponible la fonction Multi Home, permettant aux clients de gérer plusieurs logements ou bureaux depuis un seul compte via l’application tado°.

Qu’il s’agisse de gérer une résidence secondaire, un petit bureau, un bien en location ou d’aider des proches avec leur chauffage, les clients peuvent optimiser chaque propriété depuis un seul endroit. Cette fonction permet également de gérer ensemble des produits tado° de différentes gammes (V3+ et X) sur un compte unique. Prix et disponibilité Le Thermostat Intelligent X (2e gén.) est disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne et chez certains revendeurs en Europe. Il fonctionne avec les produits tado° X existants, permettant aux clients d’étendre facilement leur installation de chauffage intelligent actuelle.

Tarifs :

• Kit de démarrage filaire Thermostat Intelligent X (2e génération) – 179,99 €

• Kit de démarrage sans fil Thermostat Intelligent X (2e génération) – 199,99 €

• Thermostat Intelligent X filaire (2e génération) – 119,99 €

• Capteur de température sans fil X (2e génération) – 99,99 €