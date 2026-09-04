IFA 2026 : UGREEN dévoile la première batterie externe magnétique Qi2 de 25 W au monde dotée d’un système de refroidissement liquide par micropompe

À l’occasion de l’IFA 2026, UGREEN fait évoluer son écosystème de charge magnétique MagFlow. La marque y lève le voile sur la première batterie externe magnétique Qi2 de 25 W au monde dotée d’un système de refroidissement liquide par micropompe

En passant de 15W à 25W, la nouvelle norme Qi2 augmente la puissance de charge sans fil de près de 70 %. Cependant, cette montée en puissance génère une chaleur importante. Si elle n’est pas dissipée, cette hausse de température force les appareils à brider leur puissance, ralentissant la charge et dégradant la batterie du smartphone sur le long terme. Pour garantir des performances maximales sans compromis, UGREEN intègre une technologie de dissipation thermique active inédite sur ce segment.

• Batterie externe magnétique MagFlow Pro 10 000 mAh (25W)

Modèle phare de cette annonce, cette batterie intègre la technologie de refroidissement liquide CryoPulse. Largement utilisé dans les systèmes hautes performances, le refroidissement liquide fait ici son apparition pour la première fois dans une batterie externe. Le système de refroidissement liquide à micropompe, associé à une feuille de diffusion thermique en cuivre VC et à des composants d’alimentation séparés, contribue à limiter l’accumulation de chaleur. La technologie ThermalGuard ajuste automatiquement la puissance en fonction de la température, tandis qu’une fenêtre transparente permet d’observer la circulation du liquide de refroidissement. Selon les tests réalisés par UGREEN, la température maximale de l’iPhone 17 Pro Max est jusqu’à 10 °C inférieure à la référence du secteur, établie à 48 °C.

Cette batterie externe est compatible avec la recharge sans fil Qi2 à 25 W et offre une puissance de sortie filaire maximale de 45 W grâce à son câble intégré. Selon UGREEN, l’iPhone 17 Pro Max atteint 50 % de charge en seulement 40 minutes en recharge sans fil. Les cellules ATL haute densité, dotées de la technologie de protection DymondCell 2.0, renforcent la sécurité, tandis qu’un écran intelligent affiche l’état de charge en temps réel.

• Station de charge sans fil 3-en-1 MagFlow Pro (25W)

Pensée pour le bureau ou la table de chevet, cette station permet de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et un boîtier d’AirPods. Elle s’appuie sur un système à effet Peltier (TEC) combiné à un ventilateur ultra-silencieux dont le niveau sonore ne dépasse pas 15 dB. Avec le refroidissement activé, les tests réalisés par UGREEN ont révélé que la température au centre de la surface magnétique était d’environ 11 °C. Elle délivre jusqu’à 25 W à l’iPhone et permet de recharger l’Apple Watch à pleine vitesse grâce à un module certifié MFW. Selon UGREEN, l’iPhone 17 Pro Max atteint 50 % de charge en 26 minutes, tandis que l’Apple Watch Series 11 atteint 50 % en 19 minutes. Un écran affiche la puissance, la température et le mode de refroidissement.

• Chargeur sans fil pliable 2-en-1 MagFlow (25W)

Format nomade par excellence, ce chargeur ultra-compact (60 × 72 × 27 mm une fois replié) se glisse facilement dans une poche. Déplié, il alimente simultanément un smartphone à 25W et des écouteurs sans fil à 5W, tout en régulant la chauffe. Son revêtement en verre cool-touch et sa surface antidérapante élargie offrent une expérience d’utilisation fluide et confortable au quotidien.

L’ensemble de ces nouveautés MagFlow sera disponible en France à partir du 4 septembre 2026 :

• Batterie externe MagFlow Pro 10 000 mAh (25W) : 119,99 €

• Station de charge 3-en-1 MagFlow Pro (25W) : 139,99 €

• Chargeur pliable 2-en-1 MagFlow (25W) : 49,99 €