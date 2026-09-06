IFA 2026 : DREO dévoile ses nouvelles innovations en purification d’air et en chauffage

DREO a dévoilé aujourd’hui à l’IFA 2026 une nouvelle gamme menée par le purificateur d’air 530S, DREO Air Intelligence (un système piloté par IA dédié à la gestion de l’air du foyer) et ses dernières technologies de chauffage.

Sous le thème « AIR, Mastered », DREO présente sa vision d’un air domestique plus intelligent, avec des produits et des technologies conçus pour mieux détecter l’environnement intérieur, s’adapter à ses évolutions et offrir un confort plus personnalisé. « Depuis plusieurs années, DREO fait progresser le confort de l’air à travers des performances renforcées, un design produit réfléchi et une connectivité fluide », explique Olivia Xu, directrice marketing de DREO. « Cette annonce marque une nouvelle étape de cette trajectoire. Nous pensons que l’avenir du confort domestique ne reposera pas uniquement sur des produits individuels plus intelligents, mais sur une manière renouvelée de penser l’expérience de l’air au quotidien. De la purification au chauffage, jusqu’à la gestion intelligente de l’air du foyer, chaque innovation que nous présentons vise à rendre le confort domestique plus intuitif, plus adaptatif et plus personnel. »



Nouveau purificateur d’air phare DREO 530S avec la technologie TurboPure

En tête de la nouvelle gamme, le purificateur d’air DREO 530S qui repose sur le système Ultimate TurboPure. Combinant un tout nouveau système de flux d’air, une filtration HEPA Pro 3 en 1, une détection intelligente et un éclairage RGBIC piloté par IA, il offre une purification puissante tout en rendant la qualité de l’air intérieur plus facile à comprendre et à suivre au quotidien.

• Un tout nouveau système de flux d’air : Le purificateur d’air 530S adopte un design surélevé qui crée une véritable admission d’air à 360°, permettant de capter la poussière et les poils d’animaux au plus près du sol. Une nouvelle admission en spirale guide l’air entrant dans le même sens de rotation que la turbine, réduisant les turbulences avant qu’il n’atteigne le ventilateur. L’air purifié est ensuite diffusé de manière homogène par une sortie à 360°, pour une meilleure circulation dans toute la pièce.

• Une filtration HEPA Pro 3 en 1 : Un filtre True HEPA capte 99,97 % des particules en suspension jusqu’à 0,3 μm selon la norme IEST, tandis que la couche FiberCatch™ amovible retient les débris plus volumineux comme la poussière et les poils, pour un entretien facilité. Le système intègre également 130 g de charbon actif modifié, soit quatre fois la capacité de la génération précédente, pour une meilleure élimination des odeurs liées aux animaux, à la cuisine et à la vie quotidienne.

• Une détection intelligente et une meilleure visibilité : Doté d’un capteur PM2,5 en temps réel associé à un mode automatique, le purificateur d’air DREO 530S surveille en continu la qualité de l’air intérieur et ajuste automatiquement ses performances de purification. Un anneau lumineux RGBIC piloté par IA visualise les variations de qualité de l’air depuis n’importe quel point de la pièce, tout en proposant des effets lumineux personnalisables, alliant retour fonctionnel et esthétique d’ambiance.



Certifié de manière indépendante par l’AHAM, le purificateur d’air DREO 530S affiche un taux de renouvellement d’air propre (CADR) de 221 m³/h, couvrant environ 19 m² à raison de 4,8 renouvellements d’air par heure, ou jusqu’à 90 m² à raison d’un renouvellement par heure. Grâce à la technologie HyperSilent, le niveau sonore descend jusqu’à 18 dB en mode Sommeil, pour un fonctionnement silencieux en chambre et pendant la nuit.

Sa compatibilité avec un pilotage intelligent via l’application DREO, Amazon Alexa et Google Home, permet de gérer la purification à distance, de créer des programmations à la minute près et de consulter jusqu’à 30 jours d’historique de qualité de l’air. En outre, un algorithme intelligent estime la date de remplacement des filtres en fonction de la qualité de l’air réelle, de la vitesse du ventilateur et de l’usage, simplifiant ainsi l’entretien au quotidien.

Aux côtés du purificateur d’air 530S, DREO présente également quatre autres modèles : 539S, 539AS, 338S et le purificateur d’air Macro Max S, proposant des solutions adaptées à différentes tailles de pièces et environnements domestiques sur le marché européen.

DREO Air Intelligence : l’IA et le confort d’air connecté au service du bien-être à la maison

Au-delà de ses dernières innovations produits, DREO lève le voile sur DREO Air Intelligence, un système d’air piloté par IA conçu pour rendre le bien-être à la maison plus adaptatif, grâce à l’IA et au confort d’air connecté. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des programmes préétablis, DREO Air Intelligence combine des modèles physiques de confort avec la science du confort thermique PMV/PPD, reconnue internationalement (norme ISO 7730) afin de comprendre les évolutions de l’environnement domestique, d’interpréter de multiples signaux environnementaux et de coordonner intelligemment les appareils de confort d’air DREO compatibles. En reliant capteurs environnementaux, prise de décision intelligente et coordination des appareils, DREO Air Intelligence permet aux produits de traitement de l’air de répondre plus naturellement aux besoins changeants des utilisateurs au sein de leur foyer.



DREO Air Intelligence s’articule autour de trois expériences clés :

• Score de bien-être du foyer (Home Wellness Score) : Combine confort thermique, qualité de l’air, environnement de repos et signaux de bien-être liés à l’eau en un score unique de 0 à 100, offrant une vision d’ensemble instantanée de l’environnement du foyer et une visibilité claire sur les points à surveiller. Le confort thermique est évalué à partir des modèles PMV/PPD reconnus internationalement, qui vont au-delà de la simple température pour estimer la sensation réelle dans une pièce, en tenant compte de l’humidité, du flux d’air, du niveau d’activité et de l’habillement.

• Statut d’économie d’énergie (Energy Saving Status) : Utilise l’optimisation par IA pour ajuster intelligemment le fonctionnement des appareils et comparer la consommation d’énergie avec et sans optimisation par IA. Les résultats sont présentés en électricité économisée, en économies estimées et en réduction des émissions de carbone, rendant l’efficacité énergétique plus visible, mesurable et facile à comprendre.

• Pilotage intelligent de l’air du foyer (Home Air Pilot) : Surveille en continu les évolutions de l’environnement domestique, analyse les conditions environnantes et coordonne intelligemment les produits de confort d’air DREO compatibles pour optimiser confort, qualité de l’air et efficacité énergétique. Lorsque le système peut prendre des décisions fiables, Home Air Pilot ajuste le fonctionnement des appareils de manière proactive. Lorsque des préférences personnelles entrent en jeu, l’utilisateur garde le contrôle total.

Conçu pour s’intégrer à un écosystème ouvert, DREO Air Intelligence prend en charge les appareils compatibles Matter, permettant aux produits compatibles de fonctionner ensemble de manière plus fluide au sein de la maison connectée. À mesure que DREO poursuit le développement de son écosystème connecté, DREO Air Intelligence incarne la vision de la marque pour un bien-être domestique plus adaptatif, porté par l’IA et le confort d’air connecté.

Outre ses nouvelles gammes, DREO a présenté ses dernières technologies de chauffage, dont la technologie AutoShift. Cette innovation permet de basculer entre un flux d’air ciblé (Focused Heating) et un chauffage à 360° dans toute la pièce (360° Whole Room Heating) grâce à un mécanisme qui élève ou abaisse automatiquement le déflecteur d’air supérieur. Ce système s’associe à une toute nouvelle architecture de flux d’air permettant de moduler ce dernier en continu, créant ainsi deux expériences de chauffe distinctes au sein d’un seul et même appareil. Le résultat : une approche plus réactive du chauffage, qui s’adapte naturellement aux différents espaces, activités et habitudes du quotidien, tout en garantissant des performances de chauffe constantes à chaque transition.

Le système AutoShift permet à un seul produit d’offrir une chaleur concentrée pour un confort personnel ou une diffusion homogène pour chauffer une pièce.



DREO a également dévoilé sa dernière technologie de chauffage par convection sans ventilateur, pour un système plus silencieux, diffusant une chaleur plus homogène et plus durable grâce à une circulation naturelle. Ces deux technologies équiperont la gamme de produits d’hiver que DREO lancera plus tard cette année. Elles traduisent l’engagement continu de DREO à faire progresser l’innovation autour du flux d’air pour créer des expériences de confort domestique plus adaptatives.



