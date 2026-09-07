IFA 2026 : XGIMI dévoile AURA 3, sa première gamme mondiale de vidéoprojecteurs 4K 120 Hz à ultra-courte focale



Dans les allées du salon, la rédaction de Stuff Magazine a pu découvrir en avant-première les premiers vidéoprojecteurs 4K 120 Hz à ultra-courte focale au monde.

À l’occasion de l’IFA 2026, l’AURA 3 Max a été présenté avec l’écran XGIMI Ascend, afin de mettre en valeur une configuration de cinéma grand format pensée pour s’intégrer naturellement dans les espaces de vie. Sur le stand, les visiteurs ont pu découvrir la série AURA 3 à travers des mises en scène illustrant la manière dont la projection haut de gamme s’intègre naturellement dans le quotidien. Soirées cinéma, événements sportifs en direct, jeux vidéo ou encore streaming : chaque espace recrée des situations de divertissement réalistes et immersives.

Modèle phare de la nouvelle série AURA 3, cet AURA 3 Max associe une qualité d’image exceptionnelle, un son immersif et une grande flexibilité dans un design pensé pour s’intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes. Grâce à sa technologie ultra-courte focale (UST), le vidéoprojecteur peut afficher une image allant jusqu’à 120 pouces à seulement 20 cm du mur. Cette conception lui permet de trouver facilement sa place sur un meuble TV, tout en offrant une expérience grand écran immersive sans encombrer l’espace.

Lorsque le vidéoprojecteur n’est pas utilisé, l’application intégrée XGIMI WALL transforme les murs en véritables toiles vivantes grâce à une sélection d’œuvres d’art numérique, faisant de l’appareil un élément à part entière de la décoration intérieure.



Première mondiale sur une gamme de vidéoprojecteurs UST, la série AURA 3 intègre la technologie Dynamic Dual Iris, qui repose sur deux ouvertures optiques à commande dynamique capables d’ajuster avec précision la quantité de lumière. Cette technologie permet d’obtenir des noirs plus profonds, un contraste renforcé et une image particulièrement détaillée. Associée à un moteur optique laser triple RVB et au nouveau processeur d’image intelligent IA X-VISION de XGIMI, cette technologie offre une qualité d’image exceptionnelle, le tout dans un design élégant inspiré du mobilier, conçu pour s’intégrer harmonieusement à l’espace de vie.



La série AURA 3 sera officiellement lancée sur Kickstarter le 20 octobre, 2399 $ pour l’AURA 3 Max, 2199 $ pour l’aura 3 Pro. D’ici là, les précommandes exclusives sont ouvertes sur XGIMI.com. En versant un acompte de 50 $, les clients peuvent réserver leur vidéoprojecteur et bénéficier d’économies allant jusqu’à 2 800 $ par rapport au prix prévu après la campagne Kickstarter. Le 20 octobre, un lien de lancement leur sera envoyé par e-mail afin de finaliser leur engagement et leur commande sur Kickstarter.