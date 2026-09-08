IFA 2026 : Anker SOLIX dévoile la Solarbank Max, sa nouvelle batterie solaire

Cette nouvelle batterie de stockage de 7 kWh est la première solution plug-in au monde capable de gérer jusqu’à 10 kWc de puissance solaire en entrée.

À l’occasion de l’IFA 2026 à Berlin, Anker SOLIX dévoile le nouveau modèle de sa gamme Solarbank : L’Anker SOLIX Solarbank Max, la première batterie domestique plug-in au monde capable de prendre en charge jusqu’à 10 kWc de puissance solaire en entrée. Avec une capacité de stockage de 7 kWh, ce nouveau modèle s’adresse notamment aux foyers à la recherche d’une solution énergétique durable, accessible financièrement et nettement plus simple à installer qu’un système de stockage domestique traditionnel. La Solarbank Max succède à la Solarbank Max AC, le modèle Anker SOLIX lancé plus tôt cette année et conçu pour équiper une installation existante, sans entrée solaire directe

L’Anker SOLIX Solarbank Max fait le lien entre deux catégories jusqu’ici distinctes : les batteries destinées aux installations solaires de balcon et les systèmes de stockage d’énergie résidentiels. Elle associe la simplicité d’installation des solutions plug-in aux performances énergétiques des systèmes domestiques traditionnels, afin de proposer une gestion de l’énergie digne d’une batterie résidentielle tout en simplifiant considérablement son installation. Une seule batterie offre une capacité de stockage de 7 kWh, extensible jusqu’à 42 kWh grâce à l’ajout de cinq modules supplémentaires. Avec PluginPower 2.0, les modules peuvent être empilés les uns sur les autres sans nécessiter de câblage supplémentaire. Le système prend en charge jusqu’à 10 kWc de puissance photovoltaïque grâce à trois MPPT, permettant de connecter jusqu’à 20 panneaux solaires. Une Solarbank Max associée à un module de batterie supplémentaire, soit une capacité totale de 14 kWh, ainsi qu’à un ensemble complet de panneaux solaires, peut permettre à un foyer d’économiser jusqu’à 3149 € par an, avec un retour sur investissement estimé à environ deux ans.

La Solarbank Max dispose également d’une sortie AC hors réseau indépendante de 3 680 W, avec une alimentation sans interruption intégrée assurant une commutation de 0 ms côté charge en cas de coupure de courant et permettant ainsi d’assurer une alimentation de secours partielle. L’Anker SOLIX Solarbank Max sera proposée au prix de vente conseillé de 2499 €, sur la boutique en ligne Anker SOLIX ainsi que dans les points de vente physiques