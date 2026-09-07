Cette caméra de surveillance « omnisciente » possède deux fonctionnalités qui la rendent idéale pour les locataires

L’OMVI 2i Ultra de Reolink offre une vision digne d’une chouette pour une couverture presque totale et une tranquillité d’esprit maximale.

Le spécialiste de la maison connectée Reolink a totalement coupé le cordon pour sa toute dernière caméra de sécurité domestique. La nouvelle OMVI 2i Ultra fonctionne à la fois sur batterie et à l’énergie solaire, ce qui rend son installation très simple, à peu près n’importe où — et pas seulement dans les endroits disposant d’une arrivée électrique. C’est une excellente nouvelle pour les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur logement, car elles n’auront pas besoin de faire de modifications électriques.

L’OMVI 2i Ultra embarque une batterie amovible de 10 000 mAh pouvant offrir jusqu’à six mois d’autonomie en une seule charge. D’après Reolink, c’est le double de ce que propose une caméra motorisée (PT) classique. Le panneau solaire de 6 W améliore l’efficacité de plus de 25 %, ce qui permet à la caméra de continuer à fonctionner avec seulement 30 minutes d’ensoleillement par jour — et la lumière directe du soleil n’est même pas indispensable, de sorte que les endroits partiellement à l’ombre conviendront aussi.

Elle combine un capteur motorisé de 5 mégapixels capable d’un panoramique à 355° et d’une inclinaison à 50° avec un capteur secondaire panoramique de 8 mégapixels ouvrant à 180°. Cela lui permet de couvrir plusieurs angles simultanément, là où une caméra traditionnelle ne peut en gérer qu’un seul. Une fonction de cadrage automatique effectue ensuite un zoom sur la cible lorsqu’un mouvement est détecté ; il est également possible de tapoter n’importe où sur l’aperçu en direct depuis l’application Reolink pour orienter la caméra motorisée vers l’endroit souhaité.

La compatibilité avec la maison connectée s’enrichit : vous pouvez afficher les flux vidéo en direct sur les écrans connectés Echo Show et Google Nest Hub. La caméra s’intègre également très bien avec Homey, IFTTT ainsi que Home Assistant, d’autres intégrations devant suivre ultérieurement. L’OMVI 2i Ultra sera commercialisée cet automne à des prix compris entre environ 200 à 260 €). Au moment de la rédaction de cet article, les tarifs et la disponibilité pour le marché américain n’ont pas encore été précisés.

Vous avez besoin d’une meilleure résolution ?

Pour repérer les intrus avec la meilleure qualité possible, la marque propose aussi la OMVI X16 PoE. Reolink n’a pas encore confirmé le prix de ce modèle, indiquant seulement qu’il arrivera avant la fin de l’année 2026. Son capteur de 24 mégapixels associé à un puissant zoom optique 16x devrait signifier qu’aucun mètre carré de votre jardin ou de votre cour ne lui échappera.

Si vous y ajoutez le hub Reolink Home Hub 2 (environ 175 €, disponible dans les mois à venir), vous pourrez stocker et effectuer des recherches dans vos enregistrements de manière 100 % locale, sans envoi sur le cloud ni abonnement payant. Ce hub prend en charge jusqu’à 8 caméras, dispose d’une capacité allant jusqu’à 16 To de stockage et permet de chercher dans les vidéos à l’aide de requêtes textuelles en langage naturel grâce à une IA intégrée.