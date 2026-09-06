IFA 2026 : Belkin dévoile ses nouvelles collections

Belkin a dévoilé une nouvelle collection d’accessoires connectés, de protections d’appareil et de solutions lifestyle, conçue pour aider les consommateurs à géolocaliser et à personnaliser leurs appareils sur lesquels ils comptent chaque jour.

Cette nouvelle gamme comprend la collection SureFind, le socle de recharge aimanté BoostCharge Slim, les batteries externes à affichage intelligent UltraCharge, ainsi que de nouveaux coloris pour le populaire chargeur USB-C compact BoostCharge 30 W de Belkin.





Batteries externes UltraCharge avec écran intégré : la puissance sans limite

Développées pour les professionnels, les voyageurs fréquents et les utilisateurs avancés, les nouvelles batteries externes à affichage intelligent UltraCharge, avec câble USB-C rétractable, combinent de puissantes performances de recharge et des fonctionnalités astucieuses pour la vie nomade. Les deux modèles sont fabriqués à partir de cellules lithium-ion cylindriques fiables et comprennent un câble USB-C rétractable de 70 cm qui se range facilement lorsqu’il n’est pas utilisé, éliminant ainsi le besoin de transporter des câbles supplémentaires tout en gardant les sacs et les espaces de travail parfaitement organisés. Le câble dragonne intégré facilite le transport de la batterie externe, sa prise en main et son accès tout au long de la journée, tandis que son format fin et adapté aux voyages permet de le glisser facilement à côté d’un ordinateur portable dans un sac à dos, un porte-documents ou un bagage cabine.

Un grand affichage numérique intelligent permet de consulter d’un coup d’œil et en temps réel toutes les informations importantes relatives à la recharge, comme le pourcentage de charge restante, la puissance de sortie actuelle en watts, le sens de recharge et l’état du contrôle de la température, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande visibilité et une parfaite maîtrise de leur consommation d’énergie. Malgré leurs capacités de recharge considérables, ces deux modèles demeurent conformes aux normes TSA pour bagage cabine, ce qui en fait des accessoires parfaitement adaptés aux voyages d’affaires, aux vacances et aux trajets quotidiens. Qu’il s’agisse d’alimenter un smartphone entre deux réunions, de recharger une tablette pendant un voyage ou de maintenir un ordinateur portable chargé en l’absence de prise secteur, la gamme de batteries externes à affichage intelligent UltraCharge a été conçue pour fournir une alimentation fiable à tout moment de la journée.

Batterie externe UltraCharge 11 K (BPB041)

La batterie externe UltraCharge 11 K offre une recharge à haute vitesse dans un format portable et compact, adapté aux smartphones, aux tablettes et aux appareils dédiés à la productivité au quotidien.

Caractéristiques principales :

• Capacité de 11 000 mAh

• Affichage intelligent

• Jusqu’à 60 W de puissance de recharge à travers un câble rétractable intégré de 70 cm

• Recharge rapide d’un iPhone 17 de 0 à 50 % en 24 min

• Port USB-C de 60 W

• Port USB-A de 18 W

Prix : 59,99 €



Batterie externe UltraCharge 22 K (BPB042)

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins en énergie plus importants, la batterie externe UltraCharge 22 K combine une batterie de plus grande capacité et la possibilité de recharger efficacement plusieurs appareils à la fois, ce qui en fait une solution idéale pour les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

Caractéristiques principales :

• Capacité de 22 000 mAh

• Puissance de sortie combinée de 120 W max.

• Jusqu’à 65 W de puissance de recharge à travers le câble intégré

• Écran numérique intelligent

• Câble rétractable de 70 cm

Prix : 99,99 €





Collection Belkin SureFind : géolocalisation d’objets simple et fiable pour toute la famille

Avec la nouvelle collection SureFind, Belkin offre aux familles, aux voyageurs et aux utilisateurs du quotidien un moyen encore plus facile de garder la trace de leurs objets les plus précieux. Conçue en partant du principe que chacun perd des objets différents, cette collection propose toute une gamme de formats adaptés à différents modes de vie et cas d’utilisation, des clés aux sacs, en passant par les portefeuilles, les chargeurs et les indispensables du quotidien. Chaque produit de la famille SureFind est certifié à la fois pour Apple Find My et Google Find Hub. Les utilisateurs ont ainsi toute la flexibilité nécessaire pour retrouver leurs objets à travers les deux plus grands écosystèmes mobiles du monde. Qu’ils soient partagés par les membres d’une famille utilisant différents appareils, emportés en voyage ou utilisés au quotidien, les produits SureFind offrent à leurs utilisateurs une plus grande tranquillité d’esprit grâce à un système de suivi d’objets à la fois simple et fiable.



Spot SureFind (MMA014)

Étudié pour les clés, les sacs à dos, les bagages et autres objets personnels, le Spot SureFind fournit un moyen facile de garder les objets indispensables du quotidien à portée de main. Son format compact permet de l’accrocher sans effort aux objets faciles à égarer et aide ainsi les utilisateurs à les retrouver rapidement, que ce soit à la maison, à l’école, au travail ou en déplacement.

À partir de 19,99 €



Carte SureFind (MMA015)

Fabriquée spécialement pour les portefeuilles, les porte-passeports et autres objets plats à transporter sur soi, la carte SureFind fournit une géolocalisation d’objets performante dans un format ultrafin. Conçue pour se glisser discrètement dans des endroits inaccessibles aux trackers d’objets traditionnels, elle offre plus d’assurance aux voyageurs fréquents et à toute personne soucieuse de protéger ses objets quotidiens indispensables les plus importants. Bénéficiant d’un indice de protection IP68, la carte SureFind est totalement étanche à la poussière et a été conçue pour résister à une immersion prolongée dans l’eau, ce qui permet de l’utiliser en toute confiance dans un portefeuille, dans un bagage ou lors des trajets quotidiens.

À partir de 29,99 €



Dispositif de géolocalisation avec câble SureFind (CAB029)

Le dispositif de géolocalisation avec câble SureFind réinvente la notion de tracker d’objets en combinant une technologie de géolocalisation fiable et un câble de recharge intégré USB-C vers USB-C. Conçu pour fonctionner à la fois comme un dispositif de géolocalisation et une dragonne de transport solide, il s’accroche facilement aux bagages, aux sacs à dos, aux sacs à main et à toutes sortes d’objets indispensables du quotidien tout en intégrant discrètement un câble de recharge toujours à portée de main.

Prix : 24,99 $US



Support avec porte-cartes intégré SureFind

Le support avec porte-cartes intégré SureFind réunit plusieurs objets indispensables du quotidien dans un seul accessoire particulièrement bien conçu. En combinant des fonctionnalités de géolocalisation, de rangement de cartes et d’affichage mains libres, il aide les utilisateurs à simplifier ce qu’ils transportent sans sacrifier le côté pratique. Sa protection de blocage RFID intégrée contribue à protéger les cartes de paiement contre toute lecture non autorisée, tandis que le support intégré facilite l’affichage de contenu, la participation à des vidéoconférences ou le travail en déplacement.

Prix : 39,99 $US



Socle de recharge aimanté et compact : mains libres en toute simplicité

Bénéficiant d’une construction métallique haut de gamme, d’une fixation magnétique sûre, d’une base à ventouse stable et d’un design pliable, le socle de recharge aimanté et compact ajoute à l’utilisation quotidienne du smartphone une fonctionnalité d’affichage mains libres polyvalente, le tout dans un design élégant et ultrafin permettant de le glisser facilement dans une poche, un sac ou un accessoire quotidien. Qu’il s’agisse de capturer du contenu, de répondre à des appels vidéo ou de regarder un film pendant un court trajet en avion ou en train, il permet à ses utilisateurs de basculer facilement entre les modes d’affichage portrait et paysage et de trouver l’angle de visionnage parfait sur un tableau de bord, un miroir, une vitre ou une surface métallique, entre autres. Compatible avec les iPhone 12 à 17, les Google Pixel 9 et 10, et les Samsung Galaxy S25 et S26 lorsqu’il est utilisé avec une coque magnétique compatible, cet accessoire, disponible en noir et en blanc, combine style, portabilité et flexibilité dans un design épuré.

Prix : 24,99 €



Chargeur secteur USB-C compact BoostCharge : coloris du MacBook Neo

Belkin propose, pour son populaire chargeur USB-C compact BoostCharge 30 W, un choix de couleurs inédites conçues pour s’accorder harmonieusement avec les tout derniers coloris MacBook Neo. Disponible en jaune, rose, violet et gris, le chargeur s’intègre parfaitement aux appareils des utilisateurs et permet à ces derniers de transformer un accessoire de recharge quotidien en un prolongement élégant de leur panoplie technologique personnelle. S’inspirant de la tendance actuelle à la personnalisation des couleurs, la nouvelle collection fournit aux utilisateurs une expérience de recharge parfaitement assortie à leur matériel sans nuire aux performances.



Caractéristiques principales :

• Design compact et ultraportable pour un usage quotidien

• Port USB-C avec recharge rapide jusqu’à 30 W

• Port USB-C avec technologie de recharge PD 3.1

• Produit compatible avec les protocoles de recharge PD et PPS

• Câble USB-C vers USB-C avec gaine tressée (2 m) inclus

• Revêtement (câble exclu) contenant 72 % de plastique recyclé post-consommation

• Produit couvert par la garantie Belkin Smart Protect

Prix : 29,99 €