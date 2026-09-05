IFA 2026 : xTool présente « The Human Age of Making »

Comment la technologie peut donner aux individus les moyens de transformer leurs idées en créations concrètes ? xTool, pionnier mondial de la fabrication numérique et de la fabrication de bureau intelligente, présente sa vision de « The Human Age of Making » (« l’ère humaine de la création »).

À Berlin, xTool profite de l’IFA 2026 pour mettre en avant non pas les machines elles-mêmes, mais ce que les gens peuvent créer grâce à elles. Au cœur de la vision de l’entreprise se trouve une conviction simple : la prochaine ère de la création sera définie par la créativité humaine, amplifiée par une technologie de plus en plus accessible, intuitive et expressive. Alors que l’IFA 2026 explore le thème « L’avenir, c’est maintenant », xTool montre comment les progrès en matière d’IA, de matériel informatique et d’écosystèmes connectés rendent la création « du numérique vers le physique » plus accessible que jamais, que ce soit pour les créateurs individuels et les amateurs, ou pour les entrepreneurs, les commerçants et les petites entreprises.



O1 Omni : donner vie à vos idées créatives

Le lancement de l’O1 Omni de xTool témoigne de la forte demande pour une nouvelle génération d’outils créatifs intégrés. L’O1 Omni s’est vendu à plus de 6 000 exemplaires dès son premier jour, démontrant ainsi la demande croissante en solutions de fabrication numérique polyvalentes. En combinant la conception, l’impression, la découpe, la gravure et la décoration textile au sein d’un même écosystème, xTool aide les utilisateurs à passer de l’idée à la création physique en surmontant moins d’obstacles techniques. Grâce à l’intelligence artificielle qui soutient de plus en plus ce flux de travail, l’ère humaine de la création vise à donner à davantage de personnes les moyens de concrétiser leurs idées.

Un avant-goût de la prochaine génération : xTool X1

À l’IFA 2026, xTool dévoile également un premier aperçu de son architecture de nouvelle génération à travers xTool X1. Conçu autour de la philosophie « Tous les meilleurs lasers, réunis en un seul appareil », le X1 incarne la vision de xTool pour l’avenir de la fabrication de bureau : s’éloigner des machines fragmentées et à usage unique pour évoluer vers des plateformes de création plus intégrées et évolutives.

Le X1 est conçu pour réunir plusieurs dimensions de la fabrication numérique au sein d’une seule et même plateforme, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux makers ambitieux, aux créateurs professionnels et aux entreprises en pleine croissance. Plus qu’une simple nouvelle machine, le X1 marque un tournant plus large dans la façon dont xTool envisage l’avenir de la fabrication : lorsque la technologie devient plus performante et plus intuitive, les possibilités offertes à la créativité humaine s’élargissent.