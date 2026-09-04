Laifen dévoile trois nouveautés conçues pour simplifier les routines de coiffage, de beauté et de soins personnels

Laifen, reconnue par Euromonitor International comme la marque n°1 mondiale des sèche-cheveux haute vitesse, élargit son portefeuille de produits de beauté avec le lancement du nouveau fer à boucler AutoCurl, du miroir de maquillage Glowy et de la brosse à dents électrique Wave Lite. Trois essentiels beauté intelligents du quotidien conçus pour simplifier les routines de beauté, de coiffage et de soins personnels.

Un bon éclairage et un coiffage de qualité ne devraient pas être réservés au salon de beauté habituel. Qu’il s’agisse de réaliser de légères boucles avant le travail, de parfaire son maquillage avant une soirée ou de terminer la journée avec sa routine de soins du soir, ces nouveaux produits permettent de conserver une routine beauté simple et sans effort.

Un coiffage digne d’un salon, en toute simplicité

Obtenir des boucles régulières à la maison implique souvent de jongler avec des angles inconfortables, des mèches inégales et le risque d’abîmer les cheveux sous l’effet de la chaleur. Le nouveau fer à boucler AutoCurl de Laifen élimine une grande partie de ces difficultés en détectant automatiquement chaque mèche, en l’enroulant puis en la relâchant en seulement 16 secondes.

Au cœur du mode automatique intelligent (Auto Mode) d’AutoCurl se trouve un capteur D-ToF (Direct Time-of-Flight) de haute précision, une technologie traditionnellement utilisée dans la robotique, notamment dans les appareils de nettoyage intelligents, qui fait ici ses débuts dans un fer à boucler. Le capteur détecte et identifie instantanément la position des cheveux en 0,5 seconde, guidant chaque mèche dans la chambre de bouclage pour une expérience de coiffage plus fluide et entièrement mains libres. Cette technologie est présente sur l’ensemble des produits Laifen, notamment dans la gamme de brosses à dents électriques et de rasoirs de la marque.

Conçu aussi bien pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés, AutoCurl intègre un système servo adaptatif propriétaire ainsi qu’une technologie de contrôle PID, qui surveillent en permanence le coiffage en temps réel. Si une résistance est détectée, le système ajuste automatiquement la vitesse ou se met en pause afin de limiter les risques de traction, d’accrochage et de nœuds, pour des boucles plus lisses et mieux maîtrisées.

Grâce à sa chambre chauffante en céramique double PTC, AutoCurl diffuse une chaleur équilibrée des deux côtés de la chambre afin d’enrouler les cheveux uniformément et de favoriser une meilleure tenue des boucles. Avec un préchauffage de 50 secondes et un bouclage réalisé en seulement 16 secondes, le système est conçu pour un coiffage efficace et continu, sans compromis sur le résultat final.

Grâce à ses trois niveaux de température (160 °C, 180 °C et 200 °C), il est possible d’adapter le coiffage aux différents types de cheveux et aux préférences de chacun, tandis que 200 millions d’ions négatifs contribuent à réduire les frisottis et à apporter davantage de brillance pour un résultat plus lisse. Que l’objectif soit d’obtenir des ondulations souples au quotidien ou des boucles plus définies pour une soirée, AutoCurl propose deux modes de coiffage adaptés à chaque routine. Le mode automatique crée les boucles sans intervention manuelle, tandis que le mode manuel offre un contrôle accru à ceux qui préfèrent personnaliser leur coiffure.

Un meilleur éclairage pour chaque routine beauté

Les maquilleurs professionnels s’appuient sur un éclairage précis pour obtenir un résultat impeccable. Avec le Glowy Vanity Mirror, Laifen apporte cette même expérience inspirée des studios directement à la maison. Conçu pour reproduire la clarté et la précision de la lumière naturelle, ce miroir permet de percevoir les teintes de peau avec un rendu fidèle, d’estomper le maquillage plus facilement et de gagner en précision à chaque étape de la routine beauté.

Doté d’un éclairage LED à spectre complet avec une fidélité des couleurs CRI Ra98, le Glowy Vanity Mirror offre un éclairage de qualité studio qui révèle les détails subtils souvent invisibles sous un éclairage intérieur classique. Qu’il s’agisse de choisir la bonne teinte de fond de teint, de perfectionner l’application des soins de la peau ou d’apporter les dernières retouches avant de sortir, il permet d’obtenir un résultat plus précis et plus homogène à chaque utilisation.

Conçu pour offrir davantage de confort au quotidien, le Glowy Vanity Mirror est équipé d’un capteur radar 24 GHz intégré qui active automatiquement le miroir à l’approche et l’éteint peu après le départ. La technologie Smart Memory mémorise les réglages préférés de luminosité et de température de couleur afin que l’éclairage idéal soit toujours prêt à l’emploi.

Il est possible d’adapter le miroir aux différents usages grâce à 3 températures d’éclairage :

• Chaud (3000 K) : idéal pour les routines du soir et une ambiance plus douce.

• Neutre (4000 K) : conçu pour le maquillage et les soins quotidiens.

• Blanc (5000 K) : reproduit la lumière naturelle du jour pour une restitution plus fidèle des couleurs.

Autres fonctionnalités :

• Six niveaux de luminosité pour un éclairage personnalisé.

• Un support pliable réglable pour un positionnement flexible.

Une surface de miroir de 8,5 pouces permettant une vue complète du visage, avec une luminosité ≥ 1450 lux.

Un premier pas vers une routine de brossage plus intelligente

La dernière nouveauté de cette gamme est la brosse à dents électrique Laifen Wave Lite, conçue pour celles et ceux qui souhaitent faire un premier pas vers une routine d’hygiène bucco-dentaire plus intelligente, sans compromis sur les performances. Grâce à la technologie de brossage emblématique de Laifen intégrée dans un design épuré, la Wave Lite associe une oscillation à grand angle à des vibrations haute fréquence afin d’offrir un nettoyage efficace tout en restant doux pour les dents et les gencives.

Avec trois niveaux d’intensité de brossage, il est possible d’adapter l’expérience aux préférences de chacun, tandis que la batterie longue durée offre jusqu’à 50 jours d’utilisation avec une seule charge. Sa certification IPX8 la rend adaptée à une utilisation quotidienne dans la salle de bains, et sa recharge pratique via USB-C permet de l’utiliser facilement à la maison comme en déplacement.

Conçue pour rendre un meilleur brossage plus accessible, la Wave Lite constitue une porte d’entrée vers la gamme de soins bucco-dentaires de Laifen, tout en conservant l’attention portée par la marque au design et aux performances au quotidien.

Disponibilité

Le fer à boucler Laifen AutoCurl (99,99 €), le miroir de maquillage Laifen Glowy (129,99 €) et la brosse à dents électrique Laifen Wave Lite (dès novembre au prix de 49,99 €) seront disponibles sur le site de Laifen ainsi que chez certains revendeurs sélectionnés, notamment Amazon, Costco et Boots.