Le Samsung Odyssey G6 affiche un taux de rafraîchissement encore plus fou que prévu : une nouvelle image chaque milliseconde

Le panneau de l’écran PC gamer Samsung Odyssey G6 affiche un taux de rafraîchissement de 1100 Hz. Oui, vous avez bien lu.Allons donc, Samsung ! Un taux de rafraîchissement de 1100 Hz sur un écran gaming ? Cela en devient incroyablement absurde.

À l’occasion de la Gamescom, Samsung a dévoilé les caractéristiques finales de son futur moniteur Odyssey G6 (G60H), prévisualisé une première fois au CES. La firme a depuis augmenté le taux de rafraîchissement vertical de 60 Hz par rapport aux annonces faites en janvier.

Naturellement, Samsung affirme qu’il s’agit d’une première mondiale, ce qui signifie que chaque image que vous voyez (ou ne voyez pas) en jouant sera affichée pendant moins d’une milliseconde.

Cependant, cela n’est valable que lorsque vous réduisez la définition à 1280 × 720. Ce moniteur LCD IPS de 27 pouces reste capable d’afficher du 600 Hz lorsqu’il fonctionne à sa définition maximale de 2560 × 1440. C’est un taux de rafraîchissement déjà incroyablement fluide — et d’autant plus impressionnant qu’il s’appuie sur la technologie LCD plutôt que sur l’OLED.

Le reste du quatuor de nouveaux moniteurs de jeu présentés par Samsung fait bien appel à l’OLED. On y retrouve le nouvel Odyssey OLED G7 (G75SJ). Samsung le qualifie de premier écran OLED incurvé de 42 pouces au format 16:9 (un nom à rallonge). Il propose une définition 4K, une courbure de 1000R et un taux de rafraîchissement de 165 Hz.



Passons à l’OLED G8 (G80SK), doté d’une dalle aux proportions plus traditionnelles. C’est un écran OLED de 32 pouces qui offre lui aussi des taux de rafraîchissement impressionnants selon la résolution choisie : en 4K, il monte à 360 Hz ; en QHD, à 520 Hz ; et en HD 1080p classique, vous atteindrez le chiffre vertigineux de 680 Hz. De plus, il dispose des certifications FreeSync Premium Pro et VESA DisplayHDR 600.

Enfin, le dernier mais non le moindre : l’Odyssey OLED G9. Un monstre de 49 pouces proposant du Double Quad High Definition avec une résolution de 5120 × 1440 au format très large de 32:9. Sa luminosité maximale de 1 300 nits pourrait bien être la véritable vedette ici, d’autant plus qu’il s’agit d’un panneau OLED. Son taux de rafraîchissement est de 360 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms.