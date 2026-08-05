DJI Mic Mini 2S, jusqu’à 28 heures d’enregistrement interne et une réduction de bruit améliorée par l’IA

Le tout nouveau mini microphone sans fil de DJI élimine le stress lié à l’acoustique imprévisible grâce à un enregistrement interne en 32 bits flottant et deux niveaux de réduction du bruit par IA.



DJI présente aujourd’hui le DJI Mic Mini 2S, le premier mini micro sans fil de la marque doté de capacités d’enregistrement interne. S’inscrivant dans la lignée du récent DJI Mic Mini 2, ce nouveau modèle monte d’un cran et s’adresse aux créateurs qui doivent capturer chaque détail avec fiabilité dans un format compact et flexible. Le DJI Mic Mini 2S offre un enregistrement interne 32 bits jusqu’à 28 heures de stockage, une connectivité cross-générationnelle 4TX + 1RX, ainsi que deux niveaux de réduction du bruit par IA pour s’adapter à tous les scénarios — des tournages en solo aux interviews de rue, en passant par les podcasts et les productions multi-intervenants.



Le DJI Mic Mini 2S offre aux créateurs une approche plus sûre de la prise de son, réduisant le risque de prises manquées et permettant de capturer des moments uniques en toute confiance, même dans des environnements imprévisibles. La prise en charge de l’enregistrement interne en 32 bits flottant offre une plus grande flexibilité pour gérer les variations de niveau sonore en post-production. Les créateurs peuvent ainsi capturer fidèlement une large plage dynamique, des murmures légers aux cris soudains, sans aucune saturation (clipping). Chaque émetteur dispose d’environ 14,5 Go de mémoire intégrée, permettant d’enregistrer jusqu’à 28 heures d’audio dans le mode par défaut en 24 bits.

Le DJI Mic Mini 2S permet aux créateurs de contrôler précisément le rendu de leur audio. La réduction de bruit par IA à deux niveaux s’adapte à différentes conditions d’enregistrement :

• Le niveau Basique réduit les bruits de fond en intérieur (ventilateurs, climatisation, réverbération).

• Le niveau Élevé filtre les bruits extérieurs plus agressifs pour préserver la clarté de la voix.

Pour protéger le signal contre les pics de volume soudains, le Contrôle de saturation (Clipping Control) atténue automatiquement l’audio dans les environnements instables, tandis que l’Équilibrage du volume (Loudness Balance) maintient dynamiquement des niveaux de sortie constants pour les interviews et le live streaming.

Les créateurs peuvent également façonner leur son grâce à trois préréglages de timbre vocal :

• Régulier (Regular) pour un rendu naturel et équilibré.

• Brillant (Bright) pour plus de clarté et de présence.

• Riche (Rich) pour une tonalité plus chaude et plus ample.

Cela permet d’obtenir facilement des résultats professionnels avec un effort minimal en post-production.



Le DJI Mic Mini 2S est conçu pour accompagner des configurations d’enregistrement plus ambitieuses. Un seul récepteur (RX) peut être connecté à jusqu’à quatre émetteurs (TX) simultanément, ce qui rend le système idéal pour les tables rondes, podcasts, interviews et productions en petit groupe. Il est également compatible avec les générations précédentes de microphones DJI (émetteurs Mic Mini et Mic Mini 2), ainsi qu’avec le récepteur mobile de la gamme DJI Mic. Cela représente une solution économique pour étendre et faire évoluer leur équipement actuel vers du contenu multi-intervenants.

Compact, polyvalent et discret, le DJI Mic Mini 2S a été pensé pour se faire oublier tout en s’intégrant naturellement dans une grande variété de flux de travail. L’émetteur pèse environ 12 g et propose une fixation par clip ou aimantée, facilitant un port confortable au plus près de la source sonore. La coque magnétique avant est amovible, permettant aux créateurs de personnaliser leur micro selon leur tenue. Déjà introduites avec le Mic Mini 2, huit coques magnétiques colorées sont disponibles à la vente séparément. Pour encore plus de style, la série de coques magnétiques Time Series — conçue en collaboration avec l’illustratrice de renommée internationale Victo Ngai — propose des motifs illustrant les différentes étapes de la vie et inspirant la créativité à chaque étape du voyage audio. Qu’il s’agisse de tourner de manière décontractée, de voyager léger ou de passer rapidement d’un lieu à un autre, le DJI Mic Mini 2S est conçu pour un usage quotidien facilité.

Les émetteurs DJI Mic Mini 2S se connectent nativement à une sélection de caméras Osmo, notamment les Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano et Osmo Action 6. Sans nécessiter de récepteur, il peut envoyer directement à ces appareils un son premium en 48 kHz 24 bits. Cette connexion directe OsmoAudio Direct Connection simplifie la configuration pour les créateurs travaillant déjà dans l’écosystème DJI, offrant un workflow épuré et sans câble qui s’associe naturellement avec la gamme d’imagerie DJI.



• DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX + Boîtier de recharge) : à partir de 189 €

• DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX) : à partir de 99 €

• DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX Mobile + Boîtier de recharge) : à partir de 99 €

• Émetteur DJI Mic Mini 2S : à partir de 69 €

• Boîtier de recharge DJI Mic Mini 2S : à partir de 33 €

• Set de coques magnétiques multicolores DJI Mic Mini 2S : à partir de 19 €

• Set de coques magnétiques Time Series DJI Mic Mini 2S : à partir de 39 €