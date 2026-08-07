Le HDR Dolby Vision 2 est arrivé et les téléviseurs HiSense sont les premiers servis

Dolby Vision 2 apporte trois innovations majeures, indique l’entreprise, et HiSense est la première marque à bénéficier de cette technologie HDR de nouvelle génération.

Quelle semaine pour les passionnés de High Dynamic Range (HDR) ! Quelques jours seulement après l’annonce par Samsung du déploiement de la nouvelle norme HDR10+ Advanced, HiSense a révélé que la norme concurrente Dolby Vision 2 arrivait sur certains de ses meilleurs téléviseurs via une mise à jour à distance (OTA). Bien que Dolby ait annoncé il y a un an que les téléviseurs TCL et Philips seraient également éligibles au Dolby Vision 2, HiSense a réussi à les prendre de vitesse.

Pour profiter de ce nouveau format, vous aurez besoin des modèles les plus récents des séries HiSense UX, des téléviseurs RGB Mini LED UR9 et UR8, ou de la gamme Mini LED U7 Pro. Tous appartiennent au segment haut de gamme et disposent de la puissance de calcul ainsi que de la luminosité supplémentaire nécessaires pour prendre en charge ces améliorations clés.

Parmi ces nouveautés, on trouve la fonction Content Intelligence, qui s’appuie sur des métadonnées intégrées pour optimiser chaque scène en « ajustant dynamiquement » l’image. « Pas de réglages compliqués. Pas de devinettes. Content Intelligence reconnaît automatiquement les différents types de divertissement et les conditions de visionnage, puis affine l’image pour que chaque expérience bénéficie du traitement visuel qu’elle mérite », explique l’entreprise. Cela permettra peut-être de rendre la saison 8 de Game of Thrones enfin lisible, tout en fonctionnant également avec le sport et les jeux vidéo.

Deuxième des trois innovations majeures : un nouveau moteur d’image (Image Engine) qui « optimise de manière intelligente la luminosité, le contraste et les couleurs scène par scène, en tirant le meilleur parti de ce que votre téléviseur peut offrir ». Enfin, la technologie Authentic Motion promet d’éliminer encore davantage le flou de bougé. L’entreprise garantit qu’elle « préserve la véritable qualité du mouvement cinématographique, aidant les scènes rapides à rester fluides et naturelles sans flou ni saccade indésirable ».

Concernant les différences par rapport à la première génération de Dolby Vision, l’entreprise promet des couleurs plus riches, un contraste plus profond et des hautes lumières plus éclatantes. En résumé… la même chose, mais en mieux ? C’est tout à fait ça.

« Dolby Vision 2 s’appuie sur cette base avec de nouvelles technologies qui optimisent l’image de façon intelligente en fonction de ce que vous regardez, des capacités de votre téléviseur et de votre environnement de visionnage. Le résultat est une image qui semble plus naturelle et plus authentique. »