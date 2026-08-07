Bose QuietComfort, toujours colorés, encore meilleurs

Ces très estivaux Headphones (2e Génération) apportent des améliorations légères mais significatives.

Bose a entièrement repensé son offre de casques à réduction de bruit grand public pour 2026, apportant un nouveau look, une réduction active du bruit (ANC) plus intelligente et une écoute immersive héritée des modèles haut de gamme de la marque. Les QuietComfort Headphones (2e Génération) ajoutent également l’audio USB-C bidirectionnel et une autonomie généreuse.

Il s’agit d’une refonte tout à fait moderne, avec des coussinets rembourrés avec plus de cuir synthétique moelleux que la version précédente. Un arceau coulissant à réglage continu épouse mieux les contours de votre tête, ce qui devrait signifier que la pression n’est pas aussi forte, tout en restant suffisamment sûre pour maintenir le casque en place lors de vos déplacements.

Ce casque se décline dans toute une gamme de coloris, y compris quelques teintes flashy en édition limitée. Chacun bénéficie d’une palette bicolore avec des touches de couleur à l’intérieur des coussinets.

La grande nouvelle est que le QuietComfort Headphones (2e Génération) est le premier de sa catégorie à bénéficier de la technologie TrueSpatial, que Bose réservait habituellement aux modèles haut de gamme comme le QuietComfort Ultra Headphones Gen 2. Cet upmix spatial vous permet de choisir entre trois modes qui reproduisent l’écoute d’un système d’enceintes 2.0 : le mode Fixe (Still Mode) verrouille chaque côté, le mode Mouvement (Motion) utilise le suivi des mouvements de la tête, et le mode Cinéma (Cinema) donne plus d’importance aux effets d’arrière-plan pour les contenus vidéo.

Nous étions de grands fans au moment d’essayer l’Ultra Headphones Gen 2 l’année dernière. ‘Cest donc formidable de le voir arriver sur une paire (un peu) plus abordable. La réduction de bruit a également bénéficié d’une amélioration subtile mais bienvenue. Le système à six microphones s’adapte désormais aux écarts d’étanchéité des coussinets pour les porteurs de lunettes, tandis que le mode Conscient (Aware) bénéficie d’une réduction active du bruit adaptative ActiveSense améliorée, qui gérera beaucoup mieux les pics de bruit soudains.

Ce modèle mis à jour ajoute l’audio bidirectionnel via USB-C, pour une écoute filaire sans perte en 24 bits / 48 kHz et une saisie vocale plus claire avec les applications de visioconférence comme Zoom ou Microsoft Teams. Encore mieux, vous pouvez les utiliser tout en rechargeant la batterie simultanément. Un câble USB-C vers jack 3,5 mm est également inclus pour la lecture analogique, ce qui pourrait s’avérer pratique pour les voyageurs fréquents. L’écoute sans fil se fait via Bluetooth 5.4, avec connectivité multipoint et Google Fast Pair.

Bose estime que la batterie est suffisante pour offrir jusqu’à 24 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, ou jusqu’à 18 heures avec l’audio immersif. Une recharge de 15 minutes devrait ajouter jusqu’à deux heures et demi de lecture supplémentaire.

Ce casque Bose QuietComfort Headphones (2e Génération) est disponible en précommande dès aujourd’hui directement sur le site de Bose, et les livraisons débuteront le 13 août. Vous pourrez vous en procurer un en Noir, Blanc Nuage (White Smoke), ou dans les coloris à tirage limité Vert Eucalyptus, Menthe Dewdrop et Mauve Rosewood au prix de 350 €.