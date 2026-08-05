La dernière montre de Panerai est un design vintage conçu à partir de technologies de nouvelle génération

Panerai a compressé l’ADN de ses montres de plongée des années 1960 dans un boîtier high-tech ultra-léger pour la nouvelle Luminor Marina PAM01707.



Panerai vient de dévoiler une montre qui semble tout droit sortie des années 1960, mais qui est en réalité fabriquée à partir de l’un des matériaux les plus intéressants de l’horlogerie moderne. Dites bonjour à la Luminor Marina PAM01707. Elle possède la silhouette classique de la Luminor, avec un boîtier imposant, un pont protège-couronne incalculable et un cadran sandwich noir avec une matière luminescente beige. Mais c’est le boîtier lui-même qui devient intéressant – il est fabriqué en Carbotech, un composite de fibre de carbone renforcé avec du polymère PEEK. Cela signifie qu’il est 64 % plus léger que le titane et 80 % plus léger que l’acier. Au poignet, cela se traduit par une montre de 44 mm et de 14,5 mm d’épaisseur qui pèse environ 100 grammes. C’est vraiment impressionnant.

On aime vraiment l’intégration du Carbotech ici, en particulier la dualité d’un design classique avec un matériau ultra-moderne.

Deux boîtiers en Carbotech ne se ressemblent jamais exactement, grâce à la façon dont les feuilles de carbone sont découpées, de sorte que chaque PAM01707 aura sa propre finition noir mat légèrement unique. À l’intérieur se trouve le mouvement automatique P.9010, un calibre véritable bourreau de travail avec une réserve de marche de trois jours grâce à deux barillets connectés en série.

Il n’y a pas de guichet de date, ce qui garde le cadran épuré et laisse ce sous-cadran vintage de petite seconde à 9 heures faire tout le travail (ou le tic-tac).



Alessandro Ficarelli, le directeur du marketing et du patrimoine de Panerai, déclare que la montre est conçue pour passer sans effort du port quotidien à l’exploration sous-marine. En parlant de milieu sous-marin, la PAM01707 est étanche jusqu’à 300 mètres. Panerai soumet chaque unité à un processus de test rigoureux, comprenant un test sous vide et un contrôle du verre saphir à l’eau chaude puis froide pour détecter toute fuite cachée. C’est un véritable clin d’œil aux racines de la marque. Panerai a commencé par fournir des instruments de plongée à la marine italienne, et cet héritage se retrouve dans tout ce qu’ils font. Elle est livrée sur un bracelet en cuir de veau de style vintage brun chaud avec des surpiqûres beiges, ce qui convient parfaitement au design rétro. Panerai inclut également un deuxième bracelet en caoutchouc noir dans la boîte, ainsi qu’un tournevis pour changer la boucle. La Luminor Marina PAM01707 est disponible dès maintenant, au prix de 15 200 €.