Les CMF Clip Pro pourraient être la bonne affaire de l’année pour des écouteurs “open-ear” – et leur boîtier unique est un bonus appréciable

Les CMF Clip Pro de Nothing sont disponibles pour 79 $ pendant la période de précommande. Le fournisseur mobile à petit prix a-t-il un autre succès en réserve ?



Avec l’amélioration de la technologie des écouteurs “open-ear” (à oreille libre), de plus en plus de fabricants sautent sur la tendance. Les CMF Clip Pro de Nothing sont les derniers arrivés sur la scène. Pourraient-ils offrir le meilleur rapport qualité-prix pour des écouteurs de course ou de tous les jours ?

Les CMF Clip Pro proposent un design qui se clipse autour du côté de l’oreille, avec la partie haut-parleur suspendue à l’intérieur du conduit auditif. Cela permettra d’offrir un son de haute qualité tout en gardant le conduit auditif ouvert pendant les entraînements, les trajets quotidiens et la journée de travail, indique l’entreprise. « Un confort tout au long de la journée. Un son qui ne s’amenuise pas. Des appels qui restent clairs. Un design qui mérite d’être vu », déclare Nothing sur la page de précommande, qui propose les CMF Clip Pro au prix de lancement de seulement 79 $. Soit une réduction de 20 $par rapport au prix habituel de 99$.



Le design rappelle celui des écouteurs Bose Ultra Open qui coûtent trois fois plus cher que les CMF Clip Pro. Une partie de la magie des écouteurs Bose réside dans le design lesté qui réussit d’une manière ou d’une autre à rester en place au milieu de l’oreille, même lors d’un sprint ou d’une séance de musculation. Je n’ai pas subi une seule chute et, avec l’excellent son, c’est la référence pour les écouteurs open-ear en ce qui nous concerne.



Du point de vue de la qualité audio, on nous dit que les écouteurs CMF Clip Pro prennent en charge l’audio haute résolution et les fichiers LDAC. On retrouve un grand haut-parleur à double aimant de 10,8 mm, qui offre un son plus fort et des basses plus profondes. Il y a aussi une atténuation de la perte de basses inhérente à l’utilisation d’écouteurs open-ear. Nothing promet une technologie Ultra Bass intégrée pour « récupérer la perte de basses fréquences ».

Les CMF Clip Pro incluent également un mode d’écoute privée pour éviter les fuites sonores. Vous n’avez pas de réduction de bruit active (ANC) ici, donc cela devra faire l’affaire. Il peut être activé automatiquement pour les appels téléphoniques. Ils sont également résistants à la poussière, à la transpiration et à la pluie, vous pouvez donc les utiliser en toute sécurité pour vous entraîner ou sous une douche.

Le point le plus intéressant de l’ensemble est peut-être le boîtier, qui inclut des commandes pour le volume et la lecture média. Vous pouvez tourner la molette pour régler le volume, utiliser une simple pression pour lancer la lecture, et une double pression pour passer les morceaux. Il y a aussi des commandes sur les écouteurs, mais elles sont toujours un peu délicates. C’est un reproche que j’ai à l’encontre des écouteurs Bose Open Ultra – les doubles et triples pressions pour contrôler les morceaux et la pression/pression maintenue pour le volume ne fonctionnent pas toujours comme prévu lorsque vous courrez dehors.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, vous obtiendrez 32,5 heures de lecture totale, soit 10 heures dès la première charge et 22,5 heures supplémentaires grâce au boîtier. Que du bonheur. Dix minutes de charge vous donnent cinq heures supplémentaires.

La preuve se fera à l’écoute et à la capacité des écouteurs à rester en place, mais cela ressemble à un autre ajout solide et abordable à l’écurie CMF. Les écouteurs sont disponibles en Coral, Light Grey et Dark Grey et peuvent être précommandés dès maintenant avant la sortie prévue le 15 août.