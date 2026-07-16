Le Paris Audio Video Show revient du 23 au 26 octobre 2026

Du 23 au 26 octobre 2026, Paris devient la capitale européenne du son, de l’image et de la musique…

Le Paris Audio Video Show retrouve le Palais des Congrès pour une édition 2026 qui s’annonce comme la plus grande de son histoire, après avoir réuni 33.450 visiteurs en 2025. Le Paris Audio Video Show ouvrira ses portes au public les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026, au Palais des Congrès de Paris, en plein cœur des vacances de la Toussaint. Premier salon européen de sa catégorie, il réunit sous un même toit tout ce qui fait vibrer : la hi-fi et le home cinéma, les téléviseurs et vidéoprojecteurs dernière génération, les instruments de musique, le matériel DJ, la lumière et la sonorisation. Les professionnels du secteur ont quant à eux leur journée dédiée le lundi 26 octobre.

Héritier du Festival Son & Image, le salon renoue édition après édition avec la dynamique qui a fait son histoire : 32.000 visiteurs en 2024, 33.450 en 2025, signe d’un intérêt croissant du public pour le son, l’image et la musique. L’édition 2026 rassemblera des centaines de marques françaises et internationales venues dévoiler leurs nouveautés, souvent en première mondiale. Amateurs éclairés, musiciens, gamers, cinéphiles ou simples curieux : chacun y trouve son moment.

Au niveau 3 du Palais des Congrès et en mezzanine, des dizaines de démonstrations permettent de vivre le son et l’image dans des conditions introuvables ailleurs : des enceintes d’exception aux écrans OLED et Mini-LED, des casques nomades aux installations home cinéma dignes des plus belles salles obscures.

Un étage plus bas, changement complet de décor : les visiteurs essaient librement guitares, synthés et platines pendant que des artistes et des DJ enchaînent les performances sur scène. Les plus jeunes y font souvent leurs premiers pas de musiciens pendant que leurs parents prennent le temps de découvrir les espaces consacrés à la haute fidélité et au home cinéma. Une dynamique qui a fait du Paris Audio Vidéo Show l’une des sorties en famille préférées des vacances d’automne à Paris.

Concerts gratuits dans le Grand Amphithéâtre, sets DJ, ateliers pour apprendre à mixer ou à jouer, conférences et échanges avec ceux qui fabriquent le son et l’image d’aujourd’hui : le salon se vit autant qu’il se visite. Depuis son retour au Palais des Congrès, le Paris Audio Video Show a eu l’honneur d’accueillir en tant que parrains des personnalités emblématiques telles que Jean-Michel Jarre, Pascal Obispo, Eric Serra ou encore Cut Killer. La programmation complète de l’édition 2026 sera dévoilée à la rentrée.

Paris Audio Video Show 2026

Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, Paris 17e



Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026 : ouverture au grand public

Lundi 26 octobre 2026 : journée réservée aux professionnels

Billetterie : https://www.billetweb.fr/paris-audio-video-show-2026

Prévente en ligne (billet 2 jours) : 10 € plein tarif / 8 € tarif réduit

Sur place : 20 € plein tarif / 15 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)

Gratuit pour les moins de 12 ans (billet 2 jours)