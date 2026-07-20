Le Polaroid Go Gen 3 est presque aussi petit que les photos qu’il prend

Mais est-il vraiment aussi révolutionnaire que le prétend Polaroid ?



Les appareils photo instantanés ont connu une sacrée cure de jouvence (et de rétrécissement) depuis leur apparition il y a environ 75 ans – et il est difficile de faire plus petit que le Polaroid Go Gen 3. À moins que ce ne soit possible ? Presque assez petit pour tenir dans la bouche et pesant tout juste moins de 252 g sans film, Polaroid affirme que le Go Gen 3 est le plus petit appareil photo instantané au monde. Mais cela n’est vrai que si l’on oublie l’ancienne version de deuxième génération, qui était en réalité encore plus petite. Pourtant, ce Polaroid Go Gen 3 est loin d’être un pavé. Vous pouvez donc l’emporter partout sur un coup de tête sans que cela ne devienne une corvée à transporter. De plus, ces quelques millimètres supplémentaires ont permis d’apporter quelques améliorations par rapport à son prédécesseur.

Polaroid a entièrement revu le système d’objectifs : vous disposez désormais d’une focale plus longue, équivalente à un 42 mm, ce qui signifie que vous devrez vous rapprocher de votre sujet, tandis que les ouvertures de f/14.4 et f/32 devraient offrir des clichés plus nets. La vitesse d’obturation est également plus rapide et le flash intégré est plus puissant.



Certaines choses ne changent pas, vous retrouvez donc le miroir à selfie, le retardateur et le mode double exposition, en plus d’une batterie rechargeable qui devrait vous permettre de prendre environ 120 photos avant d’avoir besoin d’un coup de jus. Il utilise les films Polaroid Go, ce qui signifie que les photos qui sortent de l’appareil font un quart de la taille des anciens modèles dont chantait Outkast en 2003. Cela signifie que vous pouvez les glisser à l’arrière de votre coque de téléphone, un point crucial si vous voulez qu’un membre de la Génération Z envisage d’en acheter un plutôt que de faire le plein de recharges de vape au goût de céréales. Chaque cartouche contient huit photos (Polaroid les vend par packs de deux) et elles mettent toujours entre 10 et 15 minutes à se développer, mais vous pouvez immortaliser vos clichés analogiques au format numérique en les scannant et en les partageant grâce à l’application Polaroid.

Le Polaroid Go Gen 3 est disponible dès maintenant au prix d’environ 90 € à 95 €, avec différents packs comprenant des accessoires et des recharges de films également proposés.