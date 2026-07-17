Nouvelle Swatch x Omega MoonSwatch Mission to the Moon 1969 édition limitée : 11 grammes d’or et une file d’attente virtuelle

Swatch et Omega célèbrent l’anniversaire du premier pas sur la Lune avec une MoonSwatch habillée d’or. Et cette fois, vous postulerez en ligne au lieu de camper toute la nuit devant les boutiques.

Swatch et Omega viennent de dévoiler la toute dernière édition limitée de leur MoonSwatch, et c’est la version la plus haut de gamme à ce jour. La grande nouveauté, c’est qu’elle sera disponible à l’achat en ligne.

Concernant la montre elle-même et ce qui la rend si spéciale : le cadran, les aiguilles, la couronne et les boutons-poussoirs sont tous fabriqués en or Moonshine 18 carats d’Omega. Cela représente 11 grammes d’or intégrés à la montre. Mieux encore : cet or n’est pas neuf. Il provient de la fonte de véritables pièces de rechange d’époque fournies par Omega et datant de 1969, l’année même du premier atterrissage sur la Lune.

Seulement 1969 exemplaires seront produits. Chaque montre sera numérotée individuellement, avec un numéro gravé à 9 heures en laque dorée. Il s’agira sans aucun doute de la MoonSwatch la plus désirable et recherchée jamais sortie. Pour commencer, c’est la toute première à être une véritable “édition limitée” (et non pas seulement limitée par une période de production).

Le design conserve la silhouette typique de la MoonSwatch tout en y ajoutant des détails de l’année 1969. On y retrouve les logos et la typographie Omega conformes à l’époque, des index biseautés dorés avec des inserts en laque noire, et une lunette tachymétrique noire rehaussée de finitions dorées. Le couvercle de la pile arbore quant à lui un motif de lune dorée avec la date de la mission Apollo 11 et l’empreinte de pas marquant le premier pas de l’homme sur la Mer de la Tranquillité.

La montre utilise toujours le boîtier et le bracelet bien connus en Bioceramic, elle se portera donc comme n’importe quelle autre MoonSwatch. Cependant, l’apport de l’or devrait modifier la sensation au poignet. Visuellement, sur les photos, elle dégage un aspect véritablement premium plutôt que de ressembler à un simple changement de coloris de plus. Les 11 grammes d’or sont également un très joli clin d’œil à la mission Apollo 11.

Comment commander ?

C’est la partie que tout le monde veut vraiment savoir : comment l’obtenir ? Cette fois-ci, Swatch change de méthode. Après le chaos logistique de la sortie de la Swatch x Audemars Piguet Royal Pop (marquée par des files d’attente interminables, des revendeurs agressifs et une mauvaise presse), cette vente se fera uniquement sur candidature en ligne.

Vous aurez d’abord besoin d’un compte Swatch. À partir de là, vous devrez postuler via une nouvelle plateforme numérique appelée ESTA (Electronic Swatch Timepiece Application), en choisissant une boutique physique pour récupérer votre montre si votre dossier est accepté.

Le formulaire se compose de 32 questions (sous forme de questions ouvertes et de choix multiples) portant sur l’héritage de la marque, des faits historiques et quelques questions surprises inattendues.

Les candidatures ferment le 21 juillet à 23h59 (CEST), date anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune. Vous disposerez d’exactement deux heures et quinze minutes pour remplir votre questionnaire, une référence directe au temps passé par Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la surface de la Lune.

Les candidats sélectionnés recevront une réponse quelques jours après la fermeture de la session. Ils auront ensuite 48 heures pour finaliser le paiement en ligne sous peine de perdre leur réservation. Une fois le paiement validé, il faudra récupérer la montre en personne dans la boutique sélectionnée, muni de votre confirmation d’ESTA et d’une pièce d’identité avec photo.

Cette Mission to the Moon 1969 est affichée au prix de 600 €. Dernière anecdote amusante : en 1969, onze grammes d’or 18 carats coûtaient environ 11 dollars. Le prix final de cette Mission to the Moon 1969 a ainsi été calculé en se basant sur le cours de l’or du 21 juillet 1969, et non sur les tarifs actuels. Bilan : ses 11 grammes d’or valent déjà le prix de cette montre !