Baseus PicoGo Air, le fin du fin de la batterie externe

Avec l’arrivée du Baseus PicoGo Air, le modèle le plus fin de la gamme, aux côtés du Baseus PicoGo AM52 à plus grande capacité, la famille élargie Baseus PicoGo associe une portabilité de pointe, un contrôle thermique avancé et une recharge flexible pour les utilisateurs constamment en déplacement.



Le clou de la gamme Baseus PicoGo est le tout nouveau Baseus PicoGo Air, une batterie externe magnétique de 5 000 mAh construite autour d’un profil ultra-fin de seulement 6,9 mm. Conçue pour des recharges quotidiennes sans encombrement, elle associe des cellules de batterie semi-solides de nouvelle génération, un boîtier en alliage d’aluminium et une surface de charge en fibre de verre résistante au feu, le tout dans un format pensé pour se glisser naturellement dans les poches, les petits sacs et les effets personnels du quotidien.



Le Baseus PicoGo Air met également l’accent sur la gestion thermique et la sécurité. Son architecture de refroidissement combine du graphène, une isolation en aérogel et un contrôle intelligent de la température, avec une surveillance adaptative qui vérifie la température jusqu’à 18 000 fois par heure. La visibilité de la batterie intégrée via NFC permet en outre aux utilisateurs d’accéder rapidement à des diagnostics en direct, tels que la température, le nombre de cycles et l’état de santé de la batterie, via l’application Baseus.



Complément puissant du PicoGo Air, le Baseus PicoGo AM52, sorti précédemment, est une option de plus grande capacité conçue pour des scénarios de charge plus exigeants. Doté d’un câble intégré, d’une capacité de 10 000 mAh, d’une charge sans fil magnétique Qi2.2 allant jusqu’à 25W et d’une charge filaire USB-C allant jusqu’à 45W, l’AM52 est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d’une puissance de sortie plus rapide et de plus de flexibilité pour plusieurs appareils. Soutenu par une fixation magnétique puissante et un contrôle thermique avancé, il peut alimenter de manière transparente jusqu’à trois appareils simultanément sans surchauffe.



Le Baseus PicoGo Air est conçu pour une alimentation instantanée avec un encombrement minimal, tandis que le Baseus PicoGo AM52 — malgré sa capacité supérieure — conserve un design compact et adapté aux voyages qui s’inscrit dans la philosophie de légèreté de la gamme, prolongeant l’expérience pour les besoins plus importants et multi-appareils. Le résultat est une gamme qui couvre un large éventail de situations de charge tout en restant particulièrement pertinente pour les navetteurs, les voyageurs et les nomades numériques qui jonglent entre plusieurs appareils, espaces de travail et fuseaux horaires.