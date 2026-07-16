InnAIO lance TransNote, son assistant IA pour traduire, enregistrer et résumer vos conversations

Traduction en temps réel, clonage vocal, enregistrement intelligent et synthèse IA réunis dans un format ultra-portable...

Après sa présentation remarquée au CES 2026 à Las Vegas, InnAIO annonce aujourd’hui la disponibilité officielle de TransNote, son nouvel assistant intelligent de traduction et de productivité alimenté par l’IA. Pensé pour les professionnels, voyageurs, étudiants et utilisateurs multilingues, TransNote réunit dans un seul appareil compact les fonctionnalités de traduction instantanée, enregistrement professionnel, transcription intelligente, clonage vocal IA et prise de notes assistée. Avec TransNote (189 €), InnAIO poursuit sa mission : rendre la communication plus simple, plus naturelle et plus fluide ; partout, à tout moment.

Compact et élégant, TransNote adopte un format proche d’une carte, avec seulement 40 g sur la balance. Son design magnétique lui permet de se fixer facilement à l’arrière d’un smartphone pour un usage quotidien discret et pratique. Il embarque également 32 Go de stockage local, soit jusqu’à 2 270 heures d’enregistrement, jusqu’à 50 heures d’utilisation continue, une connexion Wi-Fi 2.4G + Bluetooth 5.3, une carte de visite numérique NFC, partageable en un geste. Un Smart Voice Button, permettant de transformer instantanément la voix en texte optimisé dans n’importe quelle application ou messagerie.



Un assistant intelligent conçu pour les échanges du quotidien

À mi-chemin entre traducteur IA, assistant de réunion et outil de prise de notes, TransNote accompagne toutes les conversations importantes : réunions professionnelles, rendez-vous, déplacements à l’étranger, appels vidéo, cours ou échanges du quotidien.

Grâce à sa technologie propriétaire associée à l’intelligence artificielle générative, TransNote permet de traduire, enregistrer, résumer et partager l’information instantanément, depuis un appareil de poche qui se fixe directement à un smartphone.



TransNote intègre un moteur de traduction IA capable de traduire plus de 140 langues en temps réel avec une vitesse de réponse d’environ 0,5 seconde et jusqu’à 98 % de précision.

L’appareil prend en charge plusieurs usages :

• Traduction en face à face avec reconnaissance vocale bidirectionnelle

• Traduction vocale avec clonage de voix

• Traduction d’appels audio et vidéo avec sous-titrage en direct

• Traduction de texte et de photos

• Traduction hors-ligne dans plus de 10 langues

• Chat multilingue en groupe accessible via QR code sans téléchargement d’application



Une voix clonée par l’IA pour des échanges plus naturels

L’une des fonctionnalités phares de TransNote repose sur son système de clonage vocal IA.

En seulement 30 secondes d’échantillon vocal, l’appareil est capable de recréer une version numérique réaliste de la voix de son utilisateur en analysant le timbre, le rythme et l’intonation. Les traductions vocales conservent ainsi davantage de naturel, de personnalité et d’émotion, rendant les conversations plus fluides et authentiques.



Un véritable assistant de réunion dans la poche

TransNote a également été pensé comme un outil de productivité avancé. Grâce à son système combinant 1 microphone à conduction osseuse et 4 microphones omnidirectionnels, il capte clairement les conversations dans un rayon allant jusqu’à 5 mètres. Une fois l’enregistrement terminé, les fichiers audios peuvent être transférés vers l’application InnAIO Pro via Wi-Fi ou Bluetooth, puis automatiquement convertis en transcriptions détaillées, résumés intelligents générés par IA, comptes rendus structurés ou cartes mentales prêtes à l’emploi.

