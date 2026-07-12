Zeekr 7GT : La nouvelle bombe électrique qui veut bousculer l’Europe

Le paysage automobile européen s’apprête à accueillir un nouveau visage qui ne risque pas de passer inaperçu. La marque premium Zeekr vient de dévoiler son tout dernier bijou : la Zeekr 7GT.

Conçue spécifiquement pour séduire les conducteurs du Vieux Continent, cette berline 100 % électrique au look de sportive haut de gamme affiche des ambitions claires : offrir des performances de premier ordre et une technologie de pointe, le tout sans faire exploser la facture.

Visuellement, cette nouvelle venue coche toutes les cases du style « Gran Turismo ». Très basse, musclée et profilée comme une aile d’avion, la Zeekr 7GT affiche un profil particulièrement aérodynamique pensé pour fendre l’air en toute efficacité. À l’avant comme à l’arrière, les lignes sont épurées au maximum. Les concepteurs ont réussi le tour de force de cacher les caméras et les capteurs directement dans la carrosserie pour ne pas gâcher le design, tout en intégrant des poignées et des finitions invisibles qui renforcent son aspect haut de gamme.

Une fois à bord, on plonge immédiatement dans une ambiance de voiture de sport connectée. Le conducteur fait face à un volant inspiré de la course automobile et à un grand affichage tête haute en réalité augmentée projeté directement sur le pare-brise. Au centre, un immense écran tactile permet de piloter tout le véhicule et d’accéder à une véritable plateforme de divertissement (streaming, TV en direct) pour s’occuper pendant les pauses. Les mélomanes apprécieront aussi le système audio immersif qui intègre même des haut-parleurs dans les appuie-têtes

Le confort n’a pas été oublié, bien au contraire. À l’avant, les sièges électriques massent, chauffent et ventilent les passagers. À l’arrière, l’espace aux jambes se veut le meilleur de sa catégorie, permettant même aux personnes mesurant jusqu’à 1m90 de voyager en toute décontraction, la tête sous un immense toit panoramique en verre qui filtre les rayons du soleil. Côté pratique, la voiture cache un grand coffre à l’arrière avec une trappe pour les skis, ainsi qu’un petit coffre supplémentaire sous le capot avant.

Sous le capot, justement, la Zeekr 7GT propose des chiffres qui donnent le tournis. Dans sa version la plus radicale (« Privilège »), elle développe pas moins de 646 chevaux grâce à deux moteurs électriques. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, soit le temps d’une véritable supercar ! Pour les voyages au long cours, sa grande batterie promet une autonomie très confortable pouvant grimper jusqu’à 655 kilomètres.

Qui dit puissance ne dit pas forcément calvaire à la borne de recharge. La berline intègre une technologie de recharge ultra-rapide capable de regagner de l’énergie à une vitesse record. Pour les recharges du quotidien à la maison ou sur les bornes publiques classiques, il faudra compter moins de cinq heures pour passer de 10 % à une batterie totalement pleine. Sur la route, une suspension pneumatique intelligente s’adapte en temps réel aux défauts du bitume pour garantir un tapis volant en mode confort, ou un comportement très dynamique en mode sport.

Enfin, la sécurité et la sérénité sont au cœur du projet. La voiture regorge d’aides à la conduite : elle sait lire les feux de circulation, changer de voie presque toute seule et se garer automatiquement. On peut même la manœuvrer à distance depuis son smartphone ! Preuve de la confiance de la marque dans sa qualité de fabrication, Zeekr propose une garantie standard de 5 ans pouvant être étendue jusqu’à 10 ans (ou 200 000 km) si la voiture est entretenue dans leur réseau.

Déjà disponible à la commande, la gamme commence à partir de 45 990 € en France pour le modèle d’entrée de gamme, et culmine à 57 490 € pour la version sportive toutes options. Avec un tel rapport prestations/prix, ce quatrième modèle de la marque pourrait bien devenir un incontournable des routes européennes dans les mois à venir.