Vinabot AI Talking Frame, le cadre numérique intelligent qui donne vie aux photos grâce à l’IA

Après avoir été dévoilé lors du CES 2026, Vinabot annonce aujourd’hui le lancement officiel de AI Talking Frame, une nouvelle génération de cadre photo numérique intelligent capable de transformer une simple image en une véritable persona numérique interactive.

Grâce à l’intelligence artificielle multimodale développée par LAiPIC, AI Talking Frame permet de créer un compagnon numérique capable de parler, d’écouter, de répondre et d’interagir naturellement avec ses utilisateurs. Conçu pour la maison, AI Talking Frame réinvente le cadre photo traditionnel. Plus qu’un simple écran affichant des souvenirs, il devient une présence interactive capable de percevoir les émotions, de comprendre le contexte d’une conversation et de s’exprimer avec une voix familière. Qu’il s’agisse de préserver des souvenirs précieux, de créer des moments de partage en famille ou d’offrir une présence réconfortante, AI Talking Frame ouvre une nouvelle façon de vivre ses souvenirs au quotidien.



Contrairement aux cadres numériques classiques qui se contentent d’afficher des photos ou des vidéos, AI Talking Frame est pensé pour l’interaction. Propulsé par la technologie propriétaire “Digital Human” de LAiPIC, il transforme une photographie en un humain numérique expressif, capable de converser en temps réel avec des réponses naturelles et émotionnelles. Les utilisateurs peuvent dialoguer avec leur persona numérique, retrouver une voix familière grâce au clonage vocal par IA et profiter d’expressions faciales réalistes qui rendent chaque échange plus vivant et plus naturel.



AI Talking Frame 21.5 : 999 €

AI Talking Frame 10.1 : 499 €