Clin d’œil à l’actualité du ballon rond, Citroën célèbre les 40 ans de la 2 CV Cocorico, une série limitée Imaginée à l’origine en écho à la Coupe du Monde de football de 1986.

Depuis près de 80 ans, la 2 CV incarne l’esprit Citroën : une automobile accessible, inventive et profondément ancrée dans la vie des Français. Déclinée au fil des années en de nombreuses séries limitées, elle a su se renouveler en capturant l’air du temps et les passions collectives. Parmi ces éditions emblématiques, la 2 CV Cocorico occupe une place à part. Lancée en 1986 dans un contexte de ferveur sportive et d’enthousiasme national, elle symbolise à la fois la créativité de la Marque et son lien unique avec la culture populaire.

40 ans plus tard, au moment où le monde vibre de nouveau au rythme du football à travers la Coupe du Monde 2026, Citroën célèbre cet héritage singulier. Cet anniversaire est aussi l’occasion de réaffirmer une ambition : faire vivre l’esprit 2 CV à travers une nouvelle vision tournée vers l’avenir.

L’idée de la 2 CV Cocorico voit le jour en 1986, au moment de la Coupe du Monde de football organisée au Mexique. À cette période, la France s’impose comme l’une des grandes nations du football et suscite un engouement populaire sans précédent. Citroën s’inscrit dans cette dynamique en imaginant une série limitée capable de capter cette énergie collective. Dessiné par Serge Gevin, le projet repose initialement sur une idée simple mais forte : célébrer une possible victoire française et accompagner l’enthousiasme national. Si l’équipe de France réalise finalement un parcours remarquable, battant notamment l’Italie puis le Brésil, l’issue du tournoi ne viendra pas couronner ces espoirs avec une défaite contre l’Allemagne de l’Ouest le 25 juin 1986. Cependant le prototype est tellement réussi que la décision est prise de commercialiser la 2 CV Cocorico au début du mois d’octobre à 1 000 exemplaires, en France uniquement. Ce choix marque un tournant dans le positionnement de cette version : d’un véhicule directement lié à l’univers du football, elle évolue vers une célébration plus large de la France et de son identité. Les éléments graphiques trop explicitement liés au ballon de football, sont ainsi retirés, permettant une interprétation plus intemporelle de l’esprit tricolore.

La 2 CV Cocorico se distingue immédiatement par son esthétique singulière, qui en fait l’une des versions les plus reconnaissables de la gamme. Sur fond d’une teinte de carrosserie Blanc Meije, se déploie un décor latéral audacieux, composé d’un dégradé bleu, blanc et rouge couvrant les portières du véhicule. Cette composition graphique, matérialisée par de grands adhésifs sur la caisse et les portières, donne à la voiture une présence visuelle unique, renforcée par un traitement différencié comprenant des ailes arrière de couleur Rouge Vallelunga et des écopes latérales de capot Bleu Cocorico. Le tout compose une lecture immédiate et assumée de l’identité française.

Les détails viennent parfaire cette personnalité forte : badge 2 CV Cocorico en caractères adhésifs rouges à droite du volet d’aération ainsi qu’à gauche sur la porte de malle, capote blanche, roues assorties et enjoliveurs en inox issus de la Dyane 6. À l’intérieur, l’ambiance est à la fois simple et distinctive, avec deux banquettes habillées de simili Tep Jean de couleur Bleu Sodalite, clin d’œil à une époque et à un certain art de vivre.



Basée sur la 2 CV 6 Spécial, version d’entrée de gamme, la 2 CV Cocorico reprend les fondamentaux techniques qui ont fait le succès du modèle : un moteur bicylindre de 602 cm³ développant 29 chevaux din, une architecture légère, moins de 600 kg, et un confort de suspension inimitable. Produite à seulement 1000 exemplaires et commercialisée jusqu’en mars 1987 au prix de 36 100 F TTC, elle s’adresse alors à une clientèle à la recherche d’un véhicule simple, économique et différenciant. À l’époque, son succès commercial reste relatif, notamment en raison de son positionnement et du contexte, la victoire française initialement espérée n’ayant pas eu lieu pour amplifier son attrait.