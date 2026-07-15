Samsung affirme que ses prochaines Galaxy Watch utiliseront l’IA pour offrir un « nouveau niveau de bien-être sans effort »

Samsung a laissé entendre que ses montres connectées Galaxy Watch de prochaine génération – qui doivent être dévoilées lors de l’événement Unpacked de la semaine prochaine – mettront un accent majeur sur la santé et le bien-être optimisés par l’IA.

L’entreprise devrait lancer la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2 lors de son événement londonien du 22 juillet, et Samsung nous donne désormais une idée de ce à quoi nous attendre en matière de suivi de la santé et du bien-être. Les améliorations seront portées par de nouvelles innovations logicielles ainsi que par des « tout nouveaux composants internes » et une meilleure autonomie de la batterie.

Dans un article de blog publié mardi sur Samsung Mobile Press, l’entreprise a écrit : « Il suffit de porter la nouvelle Galaxy Watch pour faire l’expérience d’un tout nouveau niveau de bien-être sans effort. La Galaxy Watch fonctionne en continu en arrière-plan, faisant d’une prise en charge globale de la santé un élément transparent de votre routine quotidienne. Propulsée par des composants internes entièrement nouveaux et une autonomie de batterie améliorée, la prochaine Watch est conçue pour suivre votre santé plus longtemps et avec une plus grande précision. » « La Galaxy Watch nous a toujours compris d’une manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir — en suivant la façon dont nous nous reposons, bougeons et dormons. Désormais enrichie d’analyses intelligentes basées sur l’IA, elle évolue pour nous aider à mieux comprendre et gérer de manière proactive notre santé en temps réel. »

Samsung n’a pas fourni de détails spécifiques sur ces nouvelles fonctionnalités, mais une courte vidéo intégrée à la publication a attiré l’attention sur un « compagnon de santé propulsé par l’IA » et un « coach de santé personnalisé » offrant des « analyses quotidiennes intuitives ». Il semble donc que le fabricant coréen proposera sa propre version du Google Health Coach, présenté en mai de cette année. Étant donné que la série Galaxy Watch fonctionne sous Wear OS, il pourrait en réalité s’agir du Google Health Coach lui-même ! Apple aurait également travaillé sur un coach de santé basé sur l’IA, mais ces projets semblent avoir été mis de côté pour le moment.