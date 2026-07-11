MOVA lance SureTrack Pro, son premier traceur GPS pour animaux de compagnie

MOVA enrichit son écosystème IA pour la maison avec SureTrack Pro, son traceur GPS dédié aux animaux de compagnie.

Après avoir investi l’univers du pet care connecté, MOVA présente son premier traceur GPS pour animaux de compagnie. Baptisé SureTrack Pro, ce nouveau dispositif associe suivi de localisation précis et communication vocale bidirectionnelle en temps réel. Une innovation déjà remarquée par l’industrie, notamment lors d’Interzoo 2026, à Nuremberg.

Premier traceur GPS pour animaux de compagnie de la marque, SureTrack Pro vient renforcer l’écosystème smart pet de MOVA, aux côtés de la litière intelligente LR10 Prime et du distributeur connecté NutriPal 10 Ultra. Ensemble, ces solutions permettent de réunir localisation, alimentation et soin à domicile au sein d’un écosystème connecté pensé pour accompagner les propriétaires d’animaux au quotidien.

iétaires de parler à leur animal et de l’entendre, où qu’ils soient. De quoi le rassurer instantanément, le rappeler à distance et renforcer le lien au quotidien. Cette précision repose sur un système de positionnement avancé combinant six technologies (GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, Wi-Fi et Active Radar) pour offrir une localisation au mètre près, avec une actualisation de la position toutes les 5 secondes. Grâce à sa connectivité LTE/4G, 5G et Bluetooth 5.0, le SureTrack Pro assure un suivi fiable dans différents environnements, que l’animal évolue en ville, dans un parc boisé ou à l’intérieur.

Au-delà du suivi GPS, le MOVA SureTrack Pro intègre plusieurs fonctions pensées pour renforcer la sécurité de l’animal au quotidien : une protection anti-perte à 5 niveaux, un système de géorepérage intelligent permettant de définir jusqu’à quatre zones sécurisées, ainsi qu’un suivi d’activité basé sur l’IA, incluant la distance parcourue, la durée d’activité et des rapports hebdomadaires.Un éclairage LED intégré et un signal sonore permettent également de retrouver plus facilement l’animal dans l’obscurité ou lorsqu’il se cache à proximité. Avec un poids de seulement 36,4 g et des dimensions compactes de 52 × 36 × 22 mm, le SureTrack Pro se fixe facilement au collier, à la manière d’une médaille légère. Il convient aux chats et aux chiens de plus de 3,5 kg. Certifié IP67, il résiste à la poussière et à l’eau, et offre jusqu’à 7 jours d’autonomie en mode économie d’énergie. Sa recharge complète s’effectue en deux heures.

Grâce à son eSIM intégrée, le dispositif est prêt à l’emploi dès sa mise en service, tandis que l’application MOVAhome permet de centraliser le contrôle et le suivi depuis un seul espace. Le SureTrack Pro a suscité un fort intérêt lors d’Interzoo 2026, organisé du 12 au 15 mai à Nuremberg. À cette occasion, MOVA a également présenté en avant-première plusieurs innovations à venir pour les reptiles et les oiseaux, confirmant l’ambition de la marque de construire, sur le long terme, un écosystème complet dédié aux animaux de compagnie.

Le MOVA SureTrack Pro est dès à présent disponible sur l’e-shop officiel français de MOVA au prix de 99 €, avec un mois d’abonnement offert. Toutes les formules incluent le partage familial illimité, l’historique de localisation sur 365 jours, les cartes d’activité ainsi que l’ensemble des alertes. Les tarifs des abonnements sont fixes et ne sont pas concernés par l’offre flash :

● Abonnement 1 an : 8,00 €/mois, soit 96 €/an — formule la plus populaire

● Abonnement 2 ans : 6,67 €/mois, soit 80 €/an

● Abonnement 3 ans : 6,11 €/mois, soit 73,33 €/an — meilleur rapport qualité-prix

