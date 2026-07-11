JMGO N1S 4K, un vidéoprojecteur plus lumineux mais toujours aussi nomade

Plus lumineux de 600 ISO lumens que la génération précédente, le vidéoprojecteur triple laser portable de 2,2 kg suit facilement les supporters à l’intérieur comme à l’extérieur pour vivre les derniers matchs en grand.



Quarts de finale, demi-finales et grande finale : les rencontres les plus décisives du mondial de football sont encore à venir. Pour les vivre en grand, entre amis ou en famille, JMGO fait évoluer son vidéoprojecteur portable le plus populaire. La nouvelle génération du N1S 4K gagne en luminosité avec 1 700 ISO lumens, soit 600 lumens de plus que la version précédente, tout en conservant son format nomade de 2,2 kg. De quoi emporter une image 4K de 200 pouces là où l’ambiance se trouve, que ce soit dans le jardin, sur la terrasse, chez des amis ou bien installé face au canapé.



Le cœur de cette évolution : une luminosité portée à 1 700 ISO lumens, pour une image plus vive et plus lisible, y compris lors des soirées d’été où la lumière tombe tard. Le N1S 4K conserve par ailleurs tout ce qui a fait son succès : moteur triple laser RGB MALC 3.0, définition 4K HDR10 et couverture colorimétrique de 110 % de l’espace BT.2020 (1,07 milliard de couleurs), sur une image allant jusqu’à 200 pouces. Pelouse, maillots et visages sont restitués avec un réalisme saisissant.



Pensé pour être déplacé facilement, le N1S 4K ne pèse que 2,2 kg et se transporte d’une main. Son cardan (nacelle) intégré rotatif à 127° permet de le poser sur une table, au sol ou sur un muret et de viser instantanément le mur, la façade ou même le plafond. La mise au point automatique et la correction trapézoïdale instantanées calent une image nette et bien droite en temps réel : on le déplace, on le repositionne au coup de sifflet, et l’image se réajuste toute seule. Sa base triangulaire lui assure une bonne stabilité, tandis que sa conception thermique à flux d’air 3D dissipe efficacement la chaleur pour des performances stables dans la durée. Chaque temps fort capté comme au stade

Pour ne rien perdre de la vitesse du jeu, le N1S 4K combine HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et la compensation de mouvement MEMC : les contres et les frappes restent fluides, sans flou ni saccade, un vrai atout qui sert aussi pour les sessions de jeu vidéo entre deux matchs. Côté son, les haut-parleurs Dolby Audio et leur restitution 360° installent l’ambiance du stade sans matériel supplémentaire.





Avec Google TV et Netflix nativement intégré, le N1S 4K donne accès à plus de 10 000 applications et 800 chaînes gratuites pour suivre les matchs en direct, où que l’on soit. La commande vocale mains libres (Assistant Google), la diffusion sans fil, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 assurent un divertissement prêt à l’emploi sans box en plus. Des soirées qui durent, sans fatigue pour les yeux

La protection oculaire intelligente (mise en veille dès qu’un obstacle est détecté) et l’absence de lumière bleue nocive préservent le confort des yeux. Et avec un fonctionnement à moins de 26 dB, le vidéoprojecteur sait se faire discret pendant les grandes rencontres.



La nouvelle génération du JMGO N1S 4K bénéficie d’un prix spécial mondial de football au prix de 849 € (au lieu de 1299 € en prix conseillé), sur Amazon et eu.jmgo.com