CYKERO Collection : des surplus des maisons de luxe métamorphosés en accessoires pour appareils reconditionnés ! 

Une collection Made in Montpellier réalisée avec des cuirs issus des surplus de production des plus grandes maisons du groupe LVMH à découvrir dès maintenant sur www.cykero.com et chez nos partenaires.



CYKERO, marque européenne du reconditionné premium, lance la gamme CYKERO Collection dédiée aux accessoires Tech de seconde main, faits en France à partir de matières recyclées. Des bracelets pour Apple Watch, des pochettes pour MacBook et iPad, des portes cartes Magsafe Wallet pour iPhone… tous fabriqués avec des cuirs provenant de la plateforme de revente de matières premières du groupe LVMH.

CYKERO est né d’une conviction simple : le meilleur appareil électronique est celui qui existe déjà. Depuis 2020, l’entreprise reconditionne des smartphones, ordinateurs, montres connectées et autres appareils selon les standards les plus exigeants : plus de 70 points de contrôle qualité, garantie minimum 24 mois, évalué EcoVadis

En s’implantant à Montpellier et en construisant son Technocentre 5.0 (160 emplois prévus d’ici 2028), CYKERO s’est entouré d’un écosystème de savoir-faire locaux. C’est dans ce contexte que naît CYKERO Collection : une ligne d’accessoires premium en cuir, conçue pour accompagner naturellement les appareils reconditionnés et raconter une autre histoire du luxe. CYKERO construit une marque. À l’image des grandes marques de l’électronique grand public, la société s’appuie sur un réseau de partenaires de confiance pour distribuer ses produits Cykero Nouvelle vie et Cykero Collection tout en développant une relation directe avec le consommateur autour de la qualité, de la transparence et de la circularité.



“CYKERO Collection“ : Quand le luxe choisit la nouvelle vie !

Derrière chaque pièce CYKERO Collection se cache une matière avec une histoire. Ces cuirs ne proviennent pas de nouveaux élevages ni de nouvelles tanneries : ils sont issus des surplus de production des plus grandes maisons de mode, récupérés via la plateforme de revente de matières premières du groupe LVMH qui a un objectif principal : céder ces matières d’exception en excédant à des acteurs sélectionnés, capables de les valoriser dans le respect de l’image des maisons.

CYKERO a donc approché la plateforme avec une proposition claire : transformer ces matières dormantes en accessoires tech premium, fabriqués à Montpellier, à la main. Les matières accessibles incluent des cuirs de tanneries françaises et italiennes parmi les plus réputées au monde : des peaux dont la traçabilité, la qualité et le traitement répondent aux standards les plus exigeants de la haute maroquinerie. Des matières que l’on retrouve normalement dans les sacs, bagages et petite maroquinerie des plus grandes maisons :



Le résultat est une collection qui cumule deux cercles vertueux : l’économie circulaire du cuir de luxe, et l’économie circulaire de la tech avec la confection d’objets qui ne consomment rien de nouveau, et dont l’empreinte environnementale est réduite au maximum. Chaque pièce de la collection est fabriquée en France, à Montpellier, avec un soin artisanal porté aux finitions : doublures en Alcantara, sangles de fermeture, étiquettes en cuir tanné végétal rappelant les signatures malletières des maisons les plus iconiques. CYKERO Collection n’est pas une ligne d’accessoires gadget. C’est un objet de maroquinerie à part entière, qui s’est trouvé une vocation tech. C’est la logique de l’objet rare, fabriqué à partir de ressources existantes, qui ne renouvelle pas inutilement la chaîne de production. L’empreinte carbone d’un accessoire CYKERO Collection est structurellement parmi les plus faibles du marché avec des peaux qui ne sollicitent aucun élevage supplémentaire, aucune nouvelle tannerie, aucun transport de matières brutes. À l’heure où le marché du reconditionné cherche à gagner en prestige et où le luxe cherche à gagner en responsabilité, CYKERO Collection se place exactement à la jonction des deux.



Des premières pièces d’exception

Trois premiers produits ci-dessous constituent les pièces iconiques de CYKERO Collection pour la saison Mai–Juin 2026. Ils sont fabriqués à Montpellier, à partir de cuirs recyclés issus des surplus de stock des marques du groupe LVMH. Ces pièces sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne www.cykero.com