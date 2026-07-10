New Era lance la 9Forty Apex ultra-légère

Une nouvelle déclinaison de la silhouette 9FORTY, avec une construction à cinq panneaux légèrement structurée, un arrière en “mesh” inspiré des modèles de sport et une visière légère repensée.

New Era dévoile la 9FORTY® Apex, la dernière évolution de la célèbre gamme de modèles de la marque, dotée d’une structure interne repensée qui en fait l’une des silhouettes les plus légères jamais conçues par New Era.

La 9FORTY Apex représente une nouvelle approche de la casquette structurée. Alors que les modèles traditionnels tels que l’A-Frame utilisent une toile de renfort rigide (buckram) pour maintenir la forme du panneau avant, l’Apex la remplace entièrement par un support en “mesh”, un matériau plus couramment utilisé dans les vêtements de sport haute performance. Le résultat : une calotte qui conserve sa forme sans rigidité et qui suit naturellement les mouvements.



À l’arrière, des empiècements en “mesh” inspirés de l’univers du sport favorisent la ventilation et renforcent l’allure technique et contemporaine de la silhouette. L’ensemble donne naissance à une casquette légère et performante, avec une esthétique raffinée, pensée pour s’adapter aussi bien au quotidien que sur le terrain ou dans la rue.

L’attention portée aux détails se retrouve également dans la visière. L’Apex adopte une visière pré-courbée plus courte, dotée d’une mousse allégée, réduisant le volume et le poids tout en améliorant la flexibilité. Son profil plus bas et plus proche du visage lui donne une allure sportive et moderne, qui se distingue des silhouettes classiques des casquettes de baseball.

Pour parfaire le design, chaque modèle arbore un logo en caoutchouc moulé remplaçant la broderie en relief. Décliné dans une finition ton sur ton, le logo s’appose sur la surface du tissu, apportant du relief en toute sobriété. La palette de couleurs a été soigneusement pensée : trois teintes neutres et faciles à porter, conçues pour traverser la saison.