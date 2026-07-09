Un duo de nouvelles enceintes de salon signé Marshall

Grâce à cette toute dernière mise à jour, les enceintes Acton IV et Stanmore IV franchissent un cap en matière de qualité sonore et de confort d’utilisation.

Chaque modèle intègre des tweeters et des guides d’ondes perfectionnés afin d’offrir une spatialisation sonore plus ample et mieux répartie. L’évent des graves a été entièrement repensé pour optimiser la circulation de l’air, garantissant des graves plus nets et percutants, tandis que le positionnement des câbles en bas permet de placer l’enceinte au ras du mur sans affecter la qualité audio. En parallèle, l’intensité sonore dynamique garantit une restitution musicale exceptionnelle à n’importe quel volume en équilibrant chaque détail. À faible niveau, le son reste clair, riche et chaleureux ; à plein volume, des limiteurs optimisés permettent aux deux enceintes de délivrer un son d’une netteté irréprochable.



Fidèles à l’esthétique unique de Marshall, les enceintes Acton IV et Stanmore IV conservent leur esprit analogique et intemporel. Elles arborent les détails iconiques de la marque pour s’intégrer à tous les intérieurs, de l’habillage en similicuir texturé à la célèbre grille poivre et sel, en passant par les boutons inspirés des amplis. Le panneau de commande classique en laiton a été modernisé pour intégrer un bouton média amélioré et l’interrupteur d’alimentation signature de la marque. Conçues avec précision, ces commandes aident à trouver intuitivement les réglages et le son parfaits. Le volume, les graves et les aigus s’ajustent facilement en un geste, et la lecture de la musique en Bluetooth se gère tout aussi simplement. De plus, l’intégration d’un nouveau bouton M personnalisable offre un accès instantané aux morceaux ou aux réglages favoris.

Il est également très simple d’intégrer d’autres appareils audio à la configuration. Grâce aux entrées RCA et AUX, les passionnés de vinyles peuvent brancher leur platine pour diffuser un son chaud et intemporel dans n’importe quelle pièce. Quelle que soit la source, chaque enceinte est réglée avec précision par nos ingénieurs du son afin d’offrir une signature sonore puissante qui capte immédiatement l’attention. L’appli Marshall dédiée vient compléter l’expérience en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur son, d’ajuster les préréglages d’égalisation et d’optimiser l’audio grâce à la fonction de compensation du placement. Ainsi, chaque enceinte sonne exactement comme elle le doit, peu importe où elle est placée.



« Depuis leur premier lancement en 2012, les enceintes de salon Marshall ont évolué tout en restant fidèles à notre héritage. Elles constituent le cœur de toute configuration domestique – les modèles Acton et Stanmore ayant été plébiscités à maintes reprises pour leur design emblématique, leur conception haut de gamme, leur son riche et puissant, ainsi que leurs commandes tactiles intuitives. Avec notre quatrième génération, nous nous sommes attachés à préserver et à renforcer ces qualités fondamentales, en capitalisant sur ce que les gens aiment plutôt qu’en cherchant à le réinventer », déclare Simona Berbec, Responsable produit chez Marshall Group.

La structure en médium des enceintes Acton IV et Stanmore IV est fabriquée à partir de bois certifié 100 % FSC,‑et les deux modèles sont réparables grâce à des pièces remplaçables, notamment les boutons, les pieds et la grille. Grâce à la technologie Auracast intégrée, les utilisateurs Marshall peuvent désormais agrandir leur système audio et diffuser leur musique en parfaite synchronisation sur plusieurs enceintes Acton IV et Stanmore IV. Les modèles Acton III et Stanmore III peuvent également prendre part à la fête grâce à Heddon, le tout nouveau lecteur réseau de Marshall. Créer une configuration multi-enceinte parfaitement fluide devient un jeu d’enfant.

La configuration via Heddon est encore plus fluide qu’auparavant. Un paramétrage unique dans l’appli Marshall suffit. Il vous reste ensuite à maintenir le bouton M enfoncé pour profiter d’une même musique dans toute la maison. Heddon est disponible sur marshall.com au prix de 199€. Il est offert pour l’achat d’au moins deux enceintes de salon éligibles.

Marshall Acton IV et Stanmore IV, 299 € et 399 €