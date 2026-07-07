LG TV Wallpaper LG Oled evo W6, l’excellence en finesse

La TV LG OLED evo W6 (« Wallpaper ») s’inscrit pleinement dans une nouvelle génération de téléviseurs, où l’excellence technologique se met au service du design.



Véritable pièce d’exception, il repousse les frontières entre objet et architecture, entre présence et discrétion. Son secret : un rendu visuel remarquable, obtenu grâce à une finesse inédite dans un téléviseur OLED. Avec seulement 9,9 mm d’épaisseur, le TV LG OLED evo W6 redéfinit la place du téléviseur dans l’espace de vie. Cette finesse singulière est le fruit du savoir-faire technologique de LG et d’une conception pensée dans les moindres détails pour repousser les limites de l’intégration. Son support mural entièrement bord à bord met en lumière ce TV qui devient une véritable œuvre d’art.

La finesse exceptionnelle du TV LG OLED evo W6 s’exprime pleinement à travers une installation entièrement dédiée à son intégration visuelle. LG a conçu le boîtier Zero Connect : un module compact qui regroupe toutes les connectiques : sources, entrées, alimentation et qui se positionne librement, jusqu’à 10 mètres de l’écran. Glissé dans un meuble, dissimulé dans une cloison, intégré dans une bibliothèque : le câble disparaît pour laisser place au design. L’excellence du TV LG OLED evo W6 n’est pas qu’architecturale, elle est aussi visuelle. La technologie Hyper Radiant Color, nouvelle génération de technologie intégrée dans un téléviseur LG, optimise les noirs, les couleurs et la luminosité, tandis que le traitement antireflet certifié Reflection Free Premium par Intertek réduit efficacement les reflets liés à la lumière ambiante. L’image produite est nette et précise : des noirs profonds, des blancs jusqu’à 3,9 fois plus lumineux qu’un TV OLED classique, des couleurs intenses certifiées à plus de 99 %. Qu’il soit regardé en plein soleil ou dans la pénombre, ce TV LG délivre une image homogène et fidèle.

Dernier niveau de cette expérience sans contrainte : la transmission. La technologie True Wireless Lossless Vision, certifiée par TÜV Rheinland, première mondiale, garantit que le signal 4K entre le boîtier Zero Connect et l’écran soit transmis sans perte visuelle : précision des couleurs, niveau de détail, rendu HDR, identiques à une connexion câblée. Du signal à l’image, de l’image au mur.

