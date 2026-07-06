Une montre Hamilton pour L’Odyssée de Christopher Nolan

Hamilton s’associe à Christopher Nolan pour créer une montre inspirée de L’Odyssée…

En tant qu’horloger des cinéastes, Hamilton entretient une relation singulière avec le cinéma et intègre ses garde-temps aux récits visuels de trois façons différentes : en plaçant des montres existantes à l’écran, en créant des modèles personnalisés pour des films, et en développant des créations inspirées des univers cinématographiques. Grâce à sa collaboration de longue date avec Hollywood, seule Hamilton pouvait concrétiser une collaboration de cette ampleur avec un réalisateur de la stature de Christopher Nolan. Le prochain film de Christopher Nolan, L’Odyssée, est une épopée mythique tournée à travers le monde grâce à la toute nouvelle technologie cinématographique IMAX. Disponible dans les cinémas du monde entier dès le 15 juillet 2026, il adapte pour la première fois au format IMAX la saga fondatrice d’Homère.

Matt Damon (center) is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

L’Odyssée met en scène Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya et Charlize Theron.

Après de précédentes collaborations sur Interstellar (2014), Tenet (2020) et Oppenheimer (2023), Hamilton et Christopher Nolan s’associent de nouveau. Cette fois-ci, le partenariat prend une nouvelle forme. Inspirée par L’Odyssée, la nouvelle épopée mythique produite par Christopher Nolan et Universal Pictures, la montre n’est pas portée à l’écran mais conçue en collaboration avec le réalisateur pour rendre hommage à son récit.

Se déroulant dans un monde où l’horlogerie mécanique n’existe pas encore, L’Odyssée a constitué un défi créatif unique. Christopher Nolan a travaillé avec Hamilton pour imaginer une montre inspirée des symboles, des matériaux et de la mythologie de son épopée. Le résultat ? Une création en édition ultra-limitée qui transpose l’histoire en montre.

La principale source d’inspiration réside dans le casque et l’épée d’Ulysse, héros central du film. Les deux objets sont évoqués à travers le cadran et le fond du boîtier. Le bronze a été choisi comme matériau phare, évoquant les armes et armures de l’époque du film, l’âge du bronze, renforçant ainsi le lien avec le savoir-faire ancestral. Le cadran noir brossé est orné d’un motif en bronze inspiré de la texture du casque, tandis que l’index à 12 heures fait référence à un rivet présent sur le fourreau de l’épée. Des aiguilles en forme de glaive couleur bronze font écho à la lame d’Ulysse.

Le boîtier en bronze de 42 mm, inspiré de la Khaki Field Automatic, arbore une finition circulaire. Un bracelet en cuir grainé brun aux surpiqûres centrales vient compléter l’ensemble. Réalisé en titane pour plus de confort et de durabilité, le fond de boîte est orné du casque d’Ulysse et de la signature de Christopher Nolan.

La montre s’accompagne d’une réplique de la broche de la déesse Athéna, offerte à Ulysse par sa femme Pénélope et portée comme talisman dans le film. Une pièce qui fait vivre à son propriétaire toute la magie du cinéma. L’écrin a été imaginé selon une palette noire et bronze. Il est orné d’un bouclier rond en métal, d’une plaque commémorative et de la broche logée à l’intérieur.

Limitée à 2112 pièces, l’édition évoque la mythologie grecque, où le chiffre 12 est très important, et donc largement utilisé dans L’Odyssée d’Homère : le poème se compose de 12000 vers, 12 navires sont envoyés à Troie, et Ulysse doit tirer une flèche à travers 12 têtes de haches pour prouver son identité.