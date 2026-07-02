OPPO présente la série Reno16

OPPO présente aujourd’hui la série Reno16, composée des Reno16, Reno16 Pro et Reno16 F. Alliant le design distinctif 3D Pop Planet à une suite de fonctionnalités d’imagerie et de création basées sur l’IA, chaque appareil de la série a été conçu pour rendre la capture, l’édition et le partage de contenus plus intuitifs. Des outils tels que « AI Remix Collage » et « Pop Cam » aux expériences IA personnalisées optimisées par ColorOS 16, la série Reno16 apporte une approche novatrice et intuitive à la créativité sur mobile.



L’édition Pop White inaugure une technologie HoloVerse 3D inédite, créant un effet visuel flottant, inspiré des nébuleuses, qui évolue avec la lumière et le mouvement. Rendue possible par des millions de microlentilles qui reconstruisent la lumière dans l’espace, cette conception 3D crée une impression de profondeur, avec des motifs qui semblent flotter au-dessus de la surface du smartphone. Elle confère à la série Reno16 une signature visuelle marquante, tout en conservant une finition premium et raffinée.

Sur l’ensemble de la série, la coque arrière monobloc sculptée à froid se fond harmonieusement dans le module photo, pour un design épuré et sans rupture. Cette conception intégrée offre une prise en main fluide et contribue à limiter l’accumulation de poussière autour de la zone photo. Les Reno16 et Reno16 Pro disposent d’un écran compact de 6,32 pouces, pensé pour une utilisation confortable à une main, complété par un cadre en aluminium de qualité aérospatiale offrant une prise en main fraîche et rassurante. Le Reno16 F propose quant à lui un écran plus grand de 6,57 pouces, pour une expérience visuelle encore plus immersive.

Pensée pour les créateurs de contenu, la série Reno16 simplifie la capture et l’édition, pour permettre à chacun de créer des contenus plus intuitifs, expressifs et spontanés. Sa caméra selfie ultra grand-angle de 50 MP, avec un champ de vision de 100 degrés, permet d’intégrer plus facilement davantage de personnes dans les selfies de groupe, tout en offrant des perspectives plus dynamiques. À l’arrière, les trois modèles misent sur un triple module photo : un capteur principal haute résolution avec stabilisation optique, un téléobjectif portrait avec zoom optique d’environ 3,5x, et un ultra grand-angle pour plus de flexibilité au cadrage. Le Reno16 Pro va encore plus loin en matière de netteté avec une caméra principale Ultra Clear de 200 MP, permettant aux utilisateurs de recadrer leurs photos tout en préservant un haut niveau de détail.

Nouvelle fonctionnalité de la gamme Reno, Pop Cam introduit une expérience de prise de vue créative directement intégrée à l’application Appareil photo. Elle permet d’appliquer en un seul geste des styles inspirés du vintage, tels que Digicam, Instant Film ou encore Light Leak, afin de créer facilement des photos distinctives aux ambiances et esthétiques variées.



