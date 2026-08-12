DJI Romo P : quand le roi des drones s’attaque au ménage

Avec le Romo P, DJI ne se contente pas d’entrer sur le marché des robots aspirateurs. Le constructeur applique son expertise en navigation à un appareil qui redéfinit ce que l’on peut attendre d’un nettoyage autonome.

Lorsque DJI dévoile un nouveau produit, on pense immédiatement à ses drones, à ses caméras stabilisées ou à ses microphones. Certainement pas à un aspirateur robot. Pourtant, après avoir révolutionné la prise de vue aérienne, le constructeur chinois s’attaque désormais à nos sols avec une ambition évidente : faire aussi bien, voire mieux, que les spécialistes du secteur.

Et pour une première tentative, le DJI Romo P ne fait clairement pas les choses à moitié. Dès le premier regard, il casse tous les codes. Sa coque transparente, tout comme celle de sa station d’accueil, laisse apparaître les mécanismes internes, les réservoirs et même le circuit d’aspiration. L’effet est spectaculaire sans tomber dans le gadget. On retrouve ici cette culture du design industriel propre à DJI, où chaque composant semble avoir été pensé autant pour sa fonction que pour son esthétique. Ceux qui préfèrent des lignes plus discrètes pourront se tourner vers les autres versions de la gamme, mais le Romo P assume pleinement son statut de vitrine technologique.

La station, compacte malgré ses nombreuses fonctions, inspire également confiance. Elle prend en charge la vidange automatique du bac à poussière, le remplissage du réservoir d’eau, le nettoyage et le séchage des serpillières, tout en intégrant des cartouches de détergent et, sur cette version P, un désodorisant destiné à rafraîchir les sols après le lavage. Une approche qui rappelle davantage un électroménager haut de gamme qu’un simple accessoire d’entretien.

DJI a tout simplement adapté une partie des technologies de perception développées pour ses drones afin de guider son robot dans la maison. À l’avant prennent place plusieurs capteurs LiDAR associés à un système de caméras grand-angle capables d’analyser l’environnement avec une précision impressionnante. Sur le terrain, cette promesse se traduit par une navigation qui impressionne dès les premiers mètres.

Là où certains robots hésitent devant un pied de chaise ou viennent heurter les meubles avant de corriger leur trajectoire, le Romo P évolue avec une fluidité presque naturelle. Il contourne les obstacles, trouve spontanément les passages les plus étroits et adapte constamment son itinéraire sans donner l’impression de chercher son chemin. Même les petits objets oubliés au sol sont détectés avec une précision rarement observée sur un aspirateur robot.

Cette maîtrise des déplacements change complètement l’expérience quotidienne. Le robot inspire confiance et l’on finit rapidement par le laisser travailler sans surveiller chacun de ses déplacements. C’est probablement aujourd’hui l’un des systèmes de navigation les plus convaincants du marché. Heureusement, cette intelligence ne masque pas les performances de nettoyage.

Avec une puissance d’aspiration de 25 000 Pa, le Romo P se montre redoutablement efficace sur les sols durs comme sur les tapis. Miettes, poussières fines, cheveux ou poils d’animaux disparaissent sans difficulté grâce aux deux brosses motorisées qui limitent efficacement les enchevêtrements. Les brosses latérales extensibles permettent quant à elles d’aller chercher les saletés jusque dans les angles et le long des plinthes, des zones traditionnellement plus difficiles à traiter.

Les tapis bénéficient d’un traitement tout aussi soigné. Le robot augmente automatiquement sa puissance afin d’extraire les poussières incrustées dans les fibres et obtient des résultats qui rivalisent avec les meilleurs modèles actuels. Sans remplacer totalement un aspirateur balai pour un nettoyage en profondeur, il assure un entretien quotidien particulièrement efficace, y compris dans les foyers où vivent des animaux.

Le lavage confirme cette excellente impression. DJI n’a pas adopté le rouleau rotatif devenu populaire ces derniers mois, préférant deux serpillières circulaires motorisées capables d’exercer une pression importante sur le sol. Le résultat est convaincant : les traces de pas, les éclaboussures et les salissures récentes disparaissent sans laisser de marques, tandis que la serpillière extensible vient nettoyer efficacement les bordures des pièces.

La possibilité d’utiliser un détergent spécifique apporte un véritable plus dans les cuisines ou les pièces fortement sollicitées. Le logiciel permet même de réserver son utilisation à certaines zones uniquement afin d’optimiser la consommation du produit. Pour les nettoyages les plus exigeants, un second passage à l’eau claire peut être programmé afin d’éliminer tout résidu et d’obtenir un résultat particulièrement soigné.

DJI a également travaillé sur un aspect souvent négligé : le confort sonore. La station attend le début du cycle suivant avant de vider automatiquement le bac à poussière, évitant ainsi l’habituel vacarme qui retentit dès la fin du nettoyage. Lorsqu’elle entre en action, son niveau sonore reste sensiblement plus discret que celui de nombreux concurrents, un détail qui améliore réellement le confort au quotidien.

L’application DJI Home reprend les bases connues des logiciels de robots aspirateurs avec cartographie, programmation et personnalisation complète du nettoyage pièce par pièce. Elle se distingue par des scénarios intelligents déjà configurés, mais son interface souffre encore d’un léger manque de clarté. Les possibilités sont extrêmement nombreuses, parfois même un peu trop, et il faut quelques utilisations avant de retrouver instinctivement les bons réglages.

L’autonomie n’appelle guère de critiques. Avec près de trois heures de fonctionnement continu, le Romo P couvre sans difficulté les très grandes surfaces avant de retourner automatiquement à sa station. La recharge rapide limite également les temps d’attente, tandis que plusieurs options permettent de préserver la batterie en limitant la charge ou en privilégiant les heures creuses.

Tout n’est évidemment pas parfait. Le Romo P affiche un tarif qui le place parmi les robots aspirateurs les plus coûteux du marché. Son application gagnera également en simplicité au fil des mises à jour et certains consommables propriétaires imposent de passer directement par DJI pour leur remplacement. Mais ces réserves ne font pas oublier l’essentiel. Pour une première génération, le Romo P fait preuve d’une maturité étonnante. Là où d’autres constructeurs se concentrent uniquement sur la puissance d’aspiration, DJI apporte une véritable valeur ajoutée grâce à sa maîtrise exceptionnelle de la navigation. Le robot ne nettoie pas seulement efficacement ; il se déplace avec une intelligence qui transforme réellement l’expérience d’utilisation.

Au final, le Romo P ne se contente donc pas d’ajouter un nouveau nom à la longue liste des aspirateurs robots premium. Il prouve qu’un acteur venu d’un tout autre univers peut encore apporter un regard neuf sur une catégorie que l’on croyait arrivée à maturité. Et si cette première génération est déjà aussi convaincante, les spécialistes historiques du secteur ont sans doute de bonnes raisons de surveiller attentivement les prochaines ambitions de DJI.