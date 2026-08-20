Le mode de recharge extrême du Pixel 11 expliqué : comment Google vous offre un coup de boost quand vous en avez le plus besoin

La recharge de la batterie du Pixel 11 bénéficie d’une amélioration majeure lorsque le besoin se fait le plus sentir. Voici comment fonctionne le mode de recharge extrême (Extreme Charging Mode).



La nouvelle gamme de smartphones Google Pixel 11 n’est pas submergée de nouvelles fonctionnalités, mais l’une d’entre elles est un tout nouveau mode de recharge extrême qui offre un moyen inédit de faire le plein de batterie lorsque le temps presse.

Ce nouveau mode de recharge extrême est conçu pour concentrer les ressources du Pixel 11 sur l’optimisation de la charge. Google indique que cette fonctionnalité « met en pause l’activité en arrière-plan et les applications non essentielles pour que l’appareil se charge plus rapidement. » Cela pourrait s’avérer très utile si vous oubliez par exemple de recharger votre téléphone avant une longue journée à l’extérieur.

Google explique : « Lorsque vous avez besoin d’énergie et que vous n’avez pas le temps d’attendre, la recharge filaire ultra-rapide du Pixel vous permet d’obtenir un gain massif de batterie en quelques minutes. En environ 30 minutes, vous pouvez atteindre jusqu’à 75 % de charge filaire sur le Pro XL, 55 % sur le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro, et 50 % sur le Pro Fold. Et désormais, vous pouvez activer le mode de recharge extrême pour concentrer entièrement les performances de votre téléphone sur sa recharge, et bénéficier d’un boost ultra-rapide quand vous en avez le plus besoin. »

La recharge sans fil bénéficie également d’un coup de pouce grâce au nouveau chargeur Pixelsnap, qui promet une recharge sans fil 29 % plus rapide qu’auparavant. Le chargeur Pixelsnap est très similaire au galet de recharge MagSafe d’Apple et s’appuie sur la norme de recharge sans fil Qi2.2. Des aimants le maintiennent en place tout en chargeant à une puissance de 25 W.

Google promet que votre téléphone Pixel fonctionnera pendant plus de 24 heures entre deux charges une fois complètement rempli, une partie de ces gains d’efficacité provenant du processeur Google Tensor. L’entreprise utilise également des technologies comme la batterie adaptative (Adaptive Battery), qui apprend à « accorder la priorité aux applications qui comptent le plus pour vous. Les applications moins utilisées qui n’ont pas besoin de tourner constamment en arrière-plan sont fermées de la mémoire de l’appareil lorsque vous avez terminé, tandis que celles que vous utilisez plus fréquemment y sont conservées pour un accès plus rapide. »

De plus, le mode économiseur d’énergie extrême de Google désactive toutes les « fonctionnalités gourmandes en énergie » tout en permettant aux utilisateurs de sélectionner les applications essentielles devant rester actives en cas d’urgence. Google recommande également d’utiliser la fonctionnalité de recharge adaptative pour prolonger la santé de la batterie et maintenir une capacité plus élevée plus longtemps. Cette fonction « apprend de vos habitudes de charge, puis ralentit la vitesse de charge de votre téléphone pendant la nuit pour préserver la durée de vie de votre batterie. »