La situation des améliorations de l’appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra commence à s’annoncer un peu sombre

Samsung pourrait désormais avoir renoncé à ajouter un objectif à ouverture variable pour le modèle phare Galaxy de l’année prochaine – une fonctionnalité que l’iPhone 18 Pro devrait proposer selon les rumeurs.



Selon certaines informations, Samsung aurait abandonné son projet d’améliorer le matériel photo de son smartphone de nouvelle génération, le Galaxy S27 Ultra, avec un objectif à ouverture variable autrefois présent sur des versions antérieures de la série.

Des rumeurs suggéraient que Samsung avait l’intention de réintroduire cette fonctionnalité — qui modifie la quantité de lumière admise par le capteur — sur le Galaxy S27 Ultra. Cela aurait apporté une mise à jour bien nécessaire à l’appareil photo principal de 200 mégapixels qui commence à dater.

Cependant, selon un rapport d’ET News (via 9to5Google) en Corée du Sud, le pays d’origine de Samsung, l’entreprise aurait « décidé de ne pas réintroduire d’appareils photo à “ouverture variable” dans la série Galaxy S27. » D’après le rapport, cette fonctionnalité a fait les frais « de coûts de fabrication plus élevés et d’appareils photo plus épais ».

Étant donné que les fabricants de téléphones mobiles doivent composer avec l’augmentation du coût de la mémoire RAM et du stockage sans pouvoir tout répercuter sur les consommateurs, il est possible que les entreprises fassent des concessions dans d’autres domaines, comme la photo.

Et ce n’est pas vraiment le drame du siècle. Ce n’est pas comme si la fonctionnalité manquait cruellement aux fans de Samsung ces dernières années, étant donné qu’elle avait disparu de la gamme après la série Galaxy S10 en 2019. Après cela, Samsung avait remplacé la solution matérielle par une correction logicielle.

Pourtant, cette fonction, courante sur les objectifs Reflex (DSLR), aurait offert une plus grande polyvalence lors des prises de vue avec l’appareil photo principal et aurait pu potentiellement améliorer les performances dans diverses conditions d’éclairage, puisque l’objectif aurait pu s’ajuster physiquement pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Sachant que Samsung pourrait également supprimer le téléobjectif 3x sur le modèle de 2027 — prévu très tôt l’année prochaine — tout en conservant le capteur principal de 200 Mpx, les appareils photo pourraient en réalité subir une régression sur cette édition.

Le rapport indique que la motivation initiale de Samsung était le pressentiment qu’Apple prévoit d’intégrer pour la première fois un objectif à ouverture variable sur le module photo arrière de la gamme iPhone 18 Pro. Samsung aime généralement prendre de court les nouvelles fonctionnalités des iPhone — comme avec le nouveau Galaxy Z Fold 8 plus large — ou rattraper rapidement son retard lorsque la série S débarque quelques mois après le nouvel iPhone.