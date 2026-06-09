iOS 27 et macOS Golden Gate : Apple fait machine arrière sur le design « Liquid Glass »

Apple a choisi d’ouvrir sa conférence d’ouverture de la WWDC avec des changements apportés à Liquid Glass. C’est peut-être le signe de la force des critiques.

Apple a tenu compte des retours très mitigés concernant son langage de conception logicielle « Liquid Glass » (verre liquide) et propose de nouvelles options de personnalisation, des fenêtres d’applications retouchées ainsi que des icônes d’applications repensées au sein de ses prochaines versions logicielles – iOS/iPadOS 27 et macOS Golden Gate – dévoilées lors de la WWDC.

Soulignant probablement l’ampleur de la contestation face au design Liquid Glass, Apple a choisi de placer ces ajustements esthétiques tout en haut de l’ordre du jour de sa conférence annuelle. Une reconnaissance rare du fait qu’ils ont été à l’écoute des retours de leur communauté d’utilisateurs.

Tout d’abord, Apple introduit un nouveau curseur permettant de régler l’opacité de l’effet Liquid Glass, ce qui permet aux utilisateurs de choisir entre un aspect teinté opaque et une apparence totalement transparente. L’entreprise modifie également la manière dont le Liquid Glass est calculé par le système, dans le but d’ajouter une nouvelle vivacité à l’ensemble. Dans les applications macOS, les barres latérales s’étendent désormais jusqu’au bord de la fenêtre, tandis que les icônes de ces barres latérales conservent leur couleur.

Les modifications de Liquid Glass s’étendent aussi aux icônes des applications elles-mêmes afin de leur donner un aspect texturé par couches individuelles. Les icônes avaient tendance à paraître floues lorsqu’elles étaient affichées en petite taille, mais ces nouveaux designs devraient leur apporter un peu plus de clarté. Elles seront encore plus réussies si vous choisissez des icônes transparentes comme thème pour votre écran d’accueil, précise Apple.

Apple a déclaré : « L’année dernière, nous avons redessiné toutes nos icônes d’applications pour établir un aspect plus harmonieux entre les applications et les plateformes. Cette année, nous poussons ce nouveau design encore plus loin en intégrant des couches supplémentaires de verre liquide directement dans le visuel de l’icône. »

La recherche intégrée au système a été entièrement reconstruite, vous bénéficierez donc d’une meilleure expérience dans des applications telles que Spotlight, Photos et Mail. Par ailleurs, Apple se concentre sur des améliorations de la qualité de l’expérience, comme la vitesse. Les applications se lancent 30 % plus vite sur iOS, les photos s’affichent 70 % plus rapidement dans votre bibliothèque et les transferts via AirDrop gagnent également en rapidité.

Les transitions entre les réseaux Wi-Fi et cellulaires devraient devenir plus fluides, selon Apple, ce qui réduira le temps nécessaire pour basculer du réseau Wi-Fi d’un avion vers la 5G, par exemple. Apple ajoute également un planificateur de processeur (CPU scheduler) pour les anciens iPhone afin de leur offrir une seconde jeunesse. C’est une excellente nouvelle puisque, contrairement à ce qu’affirmaient plusieurs rumeurs, tous les téléphones compatibles avec iOS 26 pourront passer à iOS 27.