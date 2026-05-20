Google et Samsung donnent un premier aperçu de leurs lunettes connectées prêtes à défier Meta

Gentle Monster et Warby Parker se chargent du design pour les nouveaux appareils connectés des deux firmes.

Meta ne sera peut-être plus très longtemps le seul visage public des lunettes connectées : Google et Samsung viennent de nous donner un premier aperçu officiel de plusieurs styles de leur appareil né d’un effort conjoint, attendu pour plus tard cette année. Annoncées dans le cadre de l’événement annuel Google I/O, les deux variantes – qui ne semblent pas encore avoir de nom officiel – se posent en concurrentes directes des Meta Ray-Ban, qui en sont aujourd’hui à leur deuxième génération. Elles se présentent en tout point comme le compagnon idéal de votre smartphone, avec des fonctionnalités et des usages familiers.

Les experts de la lunetterie Gentle Monster et Warby Parker ont apporté leur savoir-faire en matière de design, tandis que Samsung s’est chargé du hardware et Google a fourni le software. D’après les images partagées avec nous avant le coup d’envoi de la I/O, la technologie semble largement calquée sur le modèle de Meta – à la différence près qu’un appareil photo est intégré de chaque côté de la monture, et non d’un seul. On distingue ce qui ressemble à un bouton unique sur la branche droite, ainsi que des grilles pour les haut-parleurs intégrés.

Naturellement, Google met en avant les commandes vocales Gemini comme principal moyen d’interaction. Les exemples donnés incluent la demande d’itinéraires de navigation, des résumés de texte, l’intégration de l’agenda et la possibilité de passer des commandes auprès de certaines chaînes de restauration. Les voyageurs fréquents apprécieront peut-être les traductions en temps réel avec un audio qui correspond à la voix du locuteur, et vous pourrez bien sûr utiliser les caméras intégrées pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Selon Google, les lunettes au style Gentle Monster affichent une « esthétique disruptive mais raffinée », tandis que celles de Warby Parker offrent des « designs raffinés et intemporels ». Les premières ont été présentées comme des lunettes de soleil, alors que les secondes semblent mieux adaptées à des verres correcteurs. Aucune mention n’a cependant été faite concernant la prise en charge des corrections optiques. Le communiqué de presse était plutôt avare en détails, ne confirmant même pas si ces lunettes utilisent une version du logiciel Android XR employé sur le casque XR de Samsung.

De plus amples informations seront distillées au cours des prochains mois, à l’approche d’un lancement officiel avant la fin de l’année 2026. « Les lunettes intelligentes représentent une avancée majeure dans notre vision partagée avec Samsung pour rendre l’IA plus utile et accessible au quotidien », a déclaré Shahram Izadi, vice-président d’Android XR chez Google. « En combinant le meilleur de l’IA de Google et de l’écosystème Android avec le leadership de Samsung dans le matériel mobile, ainsi que le design haut de gamme de Gentle Monster et Warby Parker, nous aidons les utilisateurs à rester connectés et élégants, de manière plus naturelle et les mains libres. » Cette nouvelle approche des lunettes connectées est très différente de la première tentative de Google. Les Google Glass avaient alors été entièrement conçues en interne par le géant de la recherche et utilisaient un minuscule affichage tête haute pour projeter visuellement les informations à l’utilisateur.