Le ZX Spectrum et le C64 réinventés en consoles rétro portables façon Nintendo DS : le résultat est incroyable

Vous voulez un classique 8 bits dans le creux de la main, rempli de tous vos jeux préférés ?

Votre enfance n’a sans doute pas été rythmée par des batailles dans les cours de récréation pour savoir qui, du C64 ou du ZX Spectrum, régnait en maître. (Le C64, évidemment) Mais quel que soit le camp que vous auriez choisi, votre fierté et votre joie étaient reliées à une prise électrique et à une télévision. À l’époque, le jeu portable signifiait plisser les yeux sur un Nintendo Game & Watch. Mais aujourd’hui, nous pouvons découvrir à quoi ressembleraient ces classiques des années 1980 s’ils avaient été portables (comme les meilleures consoles portables actuelles), grâce aux THEC64 Handheld et The Spectrum Handheld (aux noms un peu maladroits).

Ils sortiront en octobre 2026 au prix de 129,99 $ chacun. Vous pouvez déjà les précommander via HyperMegaTech, l’équipe à l’origine de la gamme Super Pocket, qui est liée à l’écosystème Evercade. Ce qui ne veut pas dire que vous trouverez des emplacements pour cartouches Evercade ici (dommage), car ces nouvelles consoles portables sont le fruit d’une collaboration avec Retro Games Ltd, consistant essentiellement à réduire la taille des consoles THEC64 Mini et The Spectrum pour les rendre pliables.

Les deux machines misent à fond sur la nostalgie. La version portable du ZX Spectrum est une élégante dalle noire avec des bandes arc-en-ciel et, oui, de vraies touches en caoutchouc. La version C64 est… très beige, avec des boutons en plastique. Elles sont également dotées d’un design à clapet, rappelant la Nintendo DS (ou, si vous êtes vous-même un pur produit des années 1980, le Donkey Kong Game & Watch).

Cela signifie que l’écran de 4,3 pouces de 800 x 480 px sera protégé lorsque vous jetterez votre console dans votre sac. Et pour jouer, vous pouvez incliner l’écran comme bon vous semble, tout en vous préparant à découvrir que vous avez laissé vos réflexes dans les années 1980 avec votre matériel 8 bits d’origine.

Au-delà de ça, ces gadgets disposent de haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, d’une prise jack pour ne pas infliger à votre entourage les bruits stridents du Spectrum ou les mélodies douces du SID du C64, et d’un port de charge USB-C. L’autonomie de la batterie est d’environ trois heures. Il y a également un port USB-A pour les joysticks, ou même des claviers si vous êtes assez fou pour vouloir vous lancer dans une aventure textuelle sur un tout petit format.

Aucune console rétro n’est complète sans ses jeux, et les deux modèles sont livrés avec 25 jeux intégrés. Dans chaque cas, vous bénéficiez d’un solide mélange de classiques incontournables et de jeux plus récents qui tirent toute la magie de ce matériel ancien.

La liste des jeux du Spectrum Handheld comprend : Archon: The Light and the Dark, Avenger: The Way of the Tiger II, Bounder, Bugaboo the Flea, Devwill Too ZX, Hammer Knight, Hammerfist, Head Over Heels, M.O.V.I.E., Manic Miner, Nightmare Rally, Penguin Attack, s1ncla1r c1ty, Shovel Adventure, Skool Daze, Snake Escape, Sorcerer Kid Adventure, Splat, Starquake, Switchblade, The Great Escape, Tiny Dungeons, Tourmaline, Where Time Stood Still et Zynaps.

Sur le THEC64 Handheld, vous aurez : A Pig Quest, Aztec Challenge, Druid, Encounter!, Galencia, Hunter’s Moon Remastered, Ice Guys, It’s Magic 2, Knight ’N’ Grail, Krakout, Lee (comme Bruce), Metal Warrior Ultra, Millie & Molly, Nebulus, Paradroid, Planet Golf, Sam’s Journey, Shadow Switcher, Speedball 2: Brutal Deluxe, Spherical, Squish ’Em, Steel Ranger, Super Boulder Dash, X-Out et Yeti Mountain.

Tout est sous licence officielle. Mais si votre jeu préféré manque à l’appel, il y a un port pour carte microSD qui vous permettra de charger vos propres jeux.

Si cela ne suffit pas à étancher votre soif de nostalgie rétro, il existe également des éditions collector. Celles-ci coûtent 149,99 $, sont limitées à 2000 unités et sont livrées avec une coque rigide assortie, ainsi qu’un exemplaire imprimé de Crash ou Zzap!64 contenant des articles sur les jeux inclus.

Tout cela nous laisse avec une question brûlante : à quand l’Amstrad CPC Handheld ? Allez, HyperMegaTech, complétez la collection !