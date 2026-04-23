Un Red Dot Award 2026 pour la souris Cherry Stream Mouse Ultimate

Cette souris sans fil au design innovant et dotée de la technologie ProScroll remporte l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine du design de produits.

Avec Cherry Stream Mouse Ultimate, Cherry établit de nouvelles références dans le domaine des périphériques destinés aux bureaux et aux espaces de travail à domicile. Cette initiative n’est pas passée inaperçue : cette souris d’ordinateur sans fil, qui se distingue par son design sophistiqué et sa technologie ProScroll, a remporté le Red Dot Award : Product Design 2026.

Cette Cherry Stream Mouse Ultimate est une souris ergonomique pour droitiers, dotée de sept boutons, d’un repose-pouce en caoutchouc et d’un design moderne en 3D Voronoi. Elle peut en outre se connecter facilement à jusqu’à quatre appareils en même temps. Le point fort absolu de cette élégante souris multi-appareils est notre nouvelle technologie CHERRY ProScroll, qui permet d’adapter le comportement de défilement de ta souris selon vos préférences personnelles. Par ailleurs, vous bénéficiez d’un capteur réglable sur quatre niveaux allant jusqu’à 4.000 dpi, de boutons de souris ultra-silencieux ainsi que d’indicateurs d’état intelligents qui informent notamment sur le niveau de batterie ou les réglages dpi.

De plus, le logiciel CHERRY UTILITY permet une configuration approfondie et une personnalisation individuelle pour s’adapter à différents styles de travail. Les profils personnalisés peuvent être enregistrés localement et consultés à tout moment, ce qui simplifie le travail quotidien, en particulier dans les environnements professionnels à flux de travail multiples.

La Cherry Stream Mouse Ultimate séduit par son ergonomie et ses fonctionnalités. La forme de la souris est conçue pour offrir un confort durable et favoriser une position naturelle de la main, tandis qu’un repose-pouce texturé assure une stabilité supplémentaire. De nombreux boutons personnalisables ainsi que la commutation intégrée des DPI et des profils permettent des réglages rapides tout au long de la journée de travail. Les mécanismes de clic silencieux contribuent également à un environnement de travail moins perturbateur. Pour une flexibilité maximale, la souris peut être utilisée via Bluetooth, via un dongle USB sans fil ou via une connexion filaire. L’ensemble est complété par un design moderne et de haute qualité, rehaussé de touches esthétiques qui s’intègrent parfaitement dans les espaces de travail contemporains.

Cherry Stream Mouse Ultimate, 99,99 €.

