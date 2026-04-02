Trust Forta Wireless : la liberté totale pour jouer sans câble

Fin des fils qui traînent et des mouvements limités. Avec le Forta Wireless, Trust passe son casque gaming en mode sans contrainte, pensé pour les joueurs PS5 qui veulent bouger… sans perdre en performance.

Grâce à sa connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence, tout reste instantané. Pas de décalage, pas de coupure : chaque action, chaque réaction se fait en temps réel. Un détail qui change tout en pleine partie.

Côté immersion, le casque embarque des transducteurs de 50 mm et profite de l’audio 3D de la PS5. Résultat : un son riche, précis, qui permet d’entendre chaque détail, du pas discret à l’explosion massive. Idéal pour se plonger dans un solo ou garder l’avantage en multijoueur.

Pensé pour durer, le Forta Wireless mise aussi sur le confort. Coussinets épais, arceau réglable, micro amovible et commandes directement accessibles sur l’oreillette : tout est là pour enchaîner les sessions sans fatigue.

Et avec jusqu’à 55 heures d’autonomie, difficile de tomber en panne en plein game. Même en recharge, le jeu continue.

À 79,99 €, Trust signe ici un casque sans fil accessible, officiel PS5 et surtout efficace. Le genre d’upgrade simple qui change immédiatement votre expérience de jeu.