Amazfit Cheetah 2 Pro veut passer le running à la vitesse supérieure



Amazfit ne cache plus ses ambitions : venir challenger les références du running avec une montre pensée pour ceux qui veulent réellement progresser.

La Cheetah 2 Pro s’adresse clairement aux coureurs exigeants, avec une approche beaucoup plus orientée performance que simple suivi d’activité. Dès les premières sorties, la différence se fait sentir. Le GPS double fréquence assure un suivi très précis, même en environnement urbain ou en conditions difficiles, tandis que les analyses vont beaucoup plus loin que les données classiques. Seuil lactique, VO₂ max, estimation des temps de course en direct : la montre ne se contente pas d’enregistrer, elle interprète et accompagne.

Le tout dans un format étonnamment léger, avec un boîtier en titane de moins de 46 g qui se fait vite oublier au poignet. L’écran AMOLED ultra lumineux reste parfaitement lisible en plein soleil, et l’autonomie tient la distance avec jusqu’à 20 jours en usage modéré — un vrai plus pour ceux qui s’entraînent régulièrement sans vouloir recharger en permanence.

Mais ce qui rend la Cheetah 2 Pro vraiment intéressante, c’est son côté “coach intégré”. Programmes personnalisés, ajustements en fonction de la forme du moment, suivi de la récupération : la montre s’adapte au coureur, et non l’inverse. Elle accompagne autant l’effort que la progression.

Une proposition solide, cohérente et surtout très complète, qui montre qu’Amazfit ne joue plus dans la catégorie des alternatives… mais bien dans celle des marques à suivre de près.