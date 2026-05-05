Spike Lee fête la casquette 59FIFTY de New Era

Une collection en édition limitée réédition historique : la 59FIFTY New Era x Spike Lee 30th Anniversary Red New York Yankees Cap.



New Era lance une série de pièces exclusives qui honore son histoire. On retrouve au cœur de cette collection une édition limitée de sept casquettes créées avec le célèbre réalisateur à la créativité visionnaire Spike Lee. Conçue autour de l’iconique 59FIFTY New Era x New York Yankees red cap fabriquée pour la première fois en 1996, la collection rend hommage à 30 ans de partenariat construit à la croisée du sport, de la mode et de la culture.

“Le 59FIFTY Day célèbre plus qu’une casquette, il marque les progrès impulsés par New Era dans les domaines du headwear, du sport, de la mode et de la culture, explique Chris Koch, PDG de New Era. Grâce au travail acharné et aux personnes qui ont cru en nous, la légendaire Casquette 59FIFTY de New Era a su, en partant de débuts modestes, devenir une véritable référence reconnue et respectée dans le monde entier.”

Quand New Era a introduit la 59FIFTY il y a plus de 70 ans, la marque a établi la norme en matière de casquettes ajustées. Fondé sur l’héritage, le savoir-faire et l’influence culturelle, ce design est né sur les terrains de la Major League Baseball avant de devenir un symbole mondial d’identité.

En 1954, Harold Koch, fils du fondateur de New Era, Ehrhardt Koch, a conçu la silhouette de la 59FIFTY, en imaginant une version plus moderne de la casquette de baseball professionnelle. L’authentique 59FIFTY se distingue par quatre caractéristiques clés : un panneau avant structuré qui garantit stabilité et tenue de forme, une couronne complète offrant une silhouette haute et large, une visière plate incurvée, et un modèle entièrement fermé à l’arrière, décliné en tailles parfaitement ajustées.

Aujourd’hui, la 59FIFTY est portée dans les plus grandes ligues sportives du monde, notamment la Major League Baseball (MLB), la National Football League (NFL) et la National Basketball Association (NBA).

