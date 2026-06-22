SAMDUO dévoile la série Nex E, le premier système de batterie domestique AC ultra-fin au monde

À l’occasion de son événement de lancement au Capital C à Amsterdam, SAMDUO, spécialiste du stockage solaire, présente la Nex E6000 : une batterie résidentielle « plug-and-play » offrant une capacité de 6 kWh dans un boîtier de seulement 11,9 cm d’épaisseur. Cette silhouette unique fait du Nex E6000 la batterie domestique AC la plus fine au monde.



Conçue aussi bien pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires que pour ceux souhaitant accroître leur autonomie énergétique, la Nex E6000 réunit la batterie, l’onduleur et le système de gestion de batterie (BMS) dans un seul boîtier de 11,9 cm d’épaisseur. Dès lors, il n’est plus nécessaire de sacrifier de l’espace pour une batterie encombrante. Lauréate d’un Red Dot Design Award dans la catégorie « Outils, équipements industriels et machines », la Nex E6000 reflète la vision de SAMDUO d’une technologie énergétique de pointe adaptée à la vie quotidienne.



Pour le responsable des activités européennes chez SAMDUO, Robbin Tian, cela met fin à un compromis difficile que les propriétaires doivent accepter depuis longtemps. « Si l’on souhaitait une capacité importante, il fallait sacrifier de l’espace dans son garage, sa buanderie ou à l’extérieur de sa maison au profit d’un élément métallique encombrant et intrusif. Les ingénieurs de l’ensemble du secteur affirmaient qu’il s’agissait d’une nécessité physique. Chez SAMDUO, nous refusons de laisser les équipements industriels compromettre les modes de vie », a-t-il déclaré durant la présentation de la série Nex E.



Le système de batterie couplé au courant alternatif Nex E6000 est compatible avec la quasi-totalité des installations photovoltaïques existantes, sans connexion directe aux panneaux : il se branche simplement sur les prises domestiques, ce qui simplifie l’installation et le rend adapté aussi bien aux rénovations qu’aux espaces restreints. La batterie offre une puissance bidirectionnelle de charge et de décharge de 2 600 W, une puissance de sortie de 800 W lorsqu’elle est connectée au réseau, et jusqu’à 2 600 VA en mode de secours hors réseau. Sa capacité de 6 kWh est évolutive de 6 à 90 kWh : il est possible de combiner jusqu’à 15 unités pour répondre aux besoins de tout un foyer.



En parallèle, SAMDUO lance le Nex E6000H, qui offre la même densité énergétique et les mêmes technologies dans un format différent, ainsi que le Nex P2800 Pro, doté d’une capacité de 2,73 kWh extensible à 16,41 kWh, d’entrées pour panneaux solaires de 3 600 W pilotées par 4 MPPT indépendants et d’un onduleur bidirectionnel de 2 400 W.



Tous les produits de stockage d’énergie utilisent la technologie SAMDUO Intelligence pour optimiser la consommation d’énergie en fonction des tarifs dynamiques du réseau, des prévisions météorologiques locales et des habitudes de consommation du foyer (tarification en fonction de l’heure). La fonctionnalité Open API intégrée assure la compatibilité avec les principales marques européennes du secteur de l’énergie, notamment Shelly, HomeWizard et EverHome. Le système de batterie fonctionne également avec plus de 800 fournisseurs d’énergie, dont la gestion et le contrôle s’effectuent via l’application SAMDUO. L’ensemble du système est piloté via l’application SAMDUO. Le système peut permettre de réaliser jusqu’à 1 584 € d’économies par an, en fonction de la configuration et des tarifs locaux.



La série Nex E sera disponible en Europe à partir du 3e trimestre 2026 au prix de 1999 €. Sa date de disponibilité exacte en France reste à confirmer.



