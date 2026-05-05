MOVA P70 Pro Ultra, une autre idée du nettoyage intelligent

Encore récente sur le marché, MOVA fait partie de ces marques qui arrivent avec une vision claire : simplifier vraiment la maison connectée, sans tomber dans la complexité ou les prix excessifs.

Derrière ce positionnement, une idée simple mais efficace : proposer des produits très complets, capables de rivaliser avec le haut de gamme, mais pensés pour un usage quotidien plus fluide.

Le P70 Pro Ultra illustre parfaitement cette approche. Sur le papier, il coche toutes les cases d’un robot aspirateur moderne, mais c’est surtout dans l’exécution que la différence se fait sentir. Sa puissance d’aspiration élevée lui permet de gérer aussi bien la poussière fine que les saletés plus tenaces, les poils d’animaux ou les résidus coincés dans les interstices du sol. Mais surtout, il ne se limite pas à aspirer.

Le système de double serpillière rotative apporte une vraie dimension supplémentaire. Contrairement aux modèles plus classiques qui se contentent d’humidifier légèrement le sol, ici, le nettoyage est actif. Les rotations combinées à une pression vers le bas permettent de décoller les taches, les traces sèches ou les résidus collants, notamment dans les zones de passage comme la cuisine ou l’entrée.

C’est sur l’entretien que le produit devient vraiment intéressant. La station tout-en-un automatise pratiquement tout : vidage du bac à poussière, lavage des serpillières à haute température, séchage rapide… L’utilisateur n’a quasiment plus rien à gérer. Concrètement, le robot fonctionne en autonomie pendant plusieurs jours, voire semaines, sans intervention. C’est ce niveau de simplicité qui transforme réellement l’expérience.

Côté navigation, MOVA mise sur une approche intelligente et réaliste. Le robot est capable de reconnaître une grande variété d’objets du quotidien et de les éviter efficacement. Câbles, petits obstacles, meubles : il s’adapte à des environnements vivants, souvent désordonnés, sans se bloquer ou nécessiter une surveillance constante. Une qualité essentielle pour un usage quotidien.

Ce qui ressort surtout avec le P70 Pro Ultra, c’est la cohérence de l’ensemble. Rien n’est là uniquement pour la fiche technique. Chaque fonctionnalité répond à un usage concret : nettoyer plus efficacement, demander moins d’entretien et s’intégrer sans contrainte dans le rythme de la maison. Avec ce modèle, MOVA ne cherche pas simplement à exister face aux grandes marques déjà installées. Elle propose une alternative sérieuse, bien pensée et surtout très actuelle dans sa manière de concevoir la maison connectée.