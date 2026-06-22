Lingke Audio M3 Starry, le son à emporter

Lingke Audio, fondée en 2022, s’est imposée avec une idée simple mais ambitieuse : apporter une exigence audiophile à l’univers nomade, sans sacrifier le design, la robustesse ou la modernité des usages.

La M3 (299 €) est une enceinte qui ne cherche pas à briller artificiellement ; elle installe la musique avec une assurance tranquille, presque instinctive. Dès les premières secondes, elle impose une présence sonore étonnamment cohérente, comme si la scène se formait spontanément autour de l’auditeur. Grâce à son architecture à haut‑parleurs avant/arrière et à son radiateur passif, la M3 parvient à créer une bulle sonore étonnamment stable. Les basses descendent avec assurance jusqu’à 40 Hz, donnant du poids sans lourdeur. Les voix restent centrées, naturelles, bien détourées. Les aigus filent proprement, sans brillance excessive.



En écoute simple, elle crée une ambiance chaleureuse, enveloppante. En duo, le système Dual M3 offre une vraie stéréo, crédible et stable. Et lorsqu’on active Auracast ou Party Sync, on bascule dans une autre dimension : un maillage sonore capable de couvrir un jardin, une terrasse ou un salon ouvert avec une fluidité remarquable. Autonomie généreuse, Bluetooth 6.0 avec codecs HD, certification IPX5, poignée cuir détachable, pas de vis 1/4″-20… La M3 propose un bon son à emporter.