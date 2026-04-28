L’écran de cinéma LED gargantuesque de Samsung est plus grand qu’une maison

Il est également six fois plus lumineux qu’un écran de cinéma classique.

Les modèles de notre comparatif des meilleures TV sont impressionnants, mais aucun ne peut rivaliser avec ce que Samsung vient d’annoncer : un écran de cinéma LED gigantesque de 14 mètres. Baptisé Samsung Onyx Cinema LED, il s’agit désormais de la plus grande taille standard de la gamme cinéma de Samsung, visant directement les expériences premium grand format. Et sa taille n’est pas son seul atout.

Contrairement aux projecteurs traditionnels, l’Onyx utilise des panneaux LED. Cela signifie pas de lampes à remplacer, pas de systèmes de refroidissement complexes, et moins de maintenance pour les exploitants de salles. Pour les spectateurs, les avantages sont évidents. Samsung affirme que l’écran peut atteindre une luminosité de 300 nits (environ six fois plus qu’un projecteur standard), avec des noirs parfaits et un contraste virtuellement infini. Il supporte également la 4K jusqu’à 120 Hz, garantissant des mouvements plus fluides et des détails plus nets.

La version de 14 mètres utilise un pitch de pixel de 3,3 mm pour maintenir une image nette malgré l’échelle, et elle peut même être étendue jusqu’à 20 mètres de large en ajoutant des panneaux LED supplémentaires, sans perte de qualité.

Samsung positionne également l’Onyx comme un écran polyvalent, adapté aux événements en direct, au gaming, aux concerts et même aux présentations d’entreprise. Reste à savoir si le public remarquera la différence, mais j’ai hâte de tester cela si la technologie se généralise.