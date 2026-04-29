DJI Mic Mini 2, entre petit format, style et efficacité

DJI ne se contente plus de dominer le monde des drones et des caméras : la marque continue aussi de séduire les créateurs de contenu avec des accessoires toujours plus malins.

Et avec le nouveau Mic Mini 2, elle montre qu’un bon micro ne doit pas seulement bien sonner… il doit aussi bien se porter. Pensé pour les vloggers, créateurs, journalistes mobiles ou simplement ceux qui veulent un son propre sans installation compliquée, ce nouveau micro sans fil ultra compact mise sur deux choses essentielles : la qualité audio et le style.

Avec seulement 11 grammes, le Mic Mini 2 se fait presque oublier. Léger, discret et facile à clipser, il permet d’enregistrer un son haute fidélité en 48 kHz / 24 bits avec trois préréglages de tonalité de voix : Normal, Riche ou Brillant, pour adapter facilement le rendu à chaque situation. Il intègre aussi une réduction de bruit à deux niveaux, idéale aussi bien pour une interview en intérieur que pour un tournage en extérieur plus bruyant.

Mais là où DJI surprend vraiment, c’est sur le design. Le Mic Mini 2 propose des caches avant magnétiques interchangeables et colorés pour assortir le micro à sa tenue ou le rendre plus discret. Noir obsidienne, blanc glacé, mais aussi une collection plus artistique imaginée avec l’illustratrice Victo Ngai : ici, le micro devient presque un accessoire de mode. Le boîtier de recharge tout-en-un renforce encore ce côté pratique. Émetteur, récepteur et accessoires restent parfaitement rangés, toujours prêts à partir. Un vrai plus pour ceux qui enchaînent déplacements, tournages et créations rapides.

Compatible avec smartphones, caméras, tablettes, ordinateurs et l’écosystème DJI Osmo, il s’adapte facilement à tous les usages. Et avec jusqu’à 48 heures d’autonomie grâce au boîtier de charge, il suit largement les longues journées de production. À partir de 59 €, DJI réussit ici un produit particulièrement séduisant : simple, performant et franchement bien pensé.